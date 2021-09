Hỗ trợ cần kịp thời

Con số này khiến chúng ta trăn trở. Càng trăn trở hơn khi giáo viên không có bất kỳ thu nhập nào trong nhiều tháng nay.Theo thống kê, trong số hơn 12.000 giáo viên, nhân viên ngành giáo dục mất việc tại TP.HCM, trên 83% là giáo viên mầm non, chủ yếu ở các cơ sở ngoài công lập, những người giữ trẻ ở khu công nghiệp...

Từ các đợt dịch trước, giáo viên mầm non đã bị ảnh hưởng nặng nề và tìm mọi cách để mưu sinh bằng nhiều việc khác nhau. Đến đợt dịch này, do giãn cách xã hội siết chặt, họ gần như không có cơ hội tìm công việc khác cộng thêm những ly tán, mất mát vì dịch nên cuộc sống như nhiều giáo viên thừa nhận: “Chưa bao giờ khốn khó đến vậy”. Với tình hình dịch bệnh ở TP.HCM, học sinh các cấp học khác còn có thể học trực tuyến chứ trẻ mầm non thì không biết bao giờ mới đến trường nên các giáo viên, nhân viên này sẽ còn nhiều khó khăn.