Khoảng trống an toàn

Song, trên thực tế đang có “khoảng trống chết người” đòi hỏi không chỉ cơ quan chức năng mà cả mỗi người cần “cài” lại tâm thế chủ động phòng ngừa, tránh nguy cơ thảm họa.

Ở các đô thị lớn, đa phần khu dân cư là nhà ống san sát nhau và rất nhiều ngôi nhà được xây dựng từ hàng chục năm trước, hệ thống dây điện, chiếu sáng có nơi vì thế cũng cũ kỹ theo, thiếu an toàn. Chưa kể, trong mỗi ngõ hẻm, có nơi chỉ đủ một chiếc xe máy chạy qua là hàng chục, thậm chí hàng trăm ngôi nhà nhỏ liền kề nhau, không lối thoát hiểm. Vẫn phổ biến sử dụng bình gas, bếp điện cùng thói quen sinh hoạt hay thắp hương, đốt vàng mã…, trong khi không được trang bị đầy đủ trang thiết bị đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC). Nguy cơ cháy nổ tiềm ẩn là mối lo thường trực, và việc làm sao để khắc phục những “hình ảnh gây bất an” đó để đảm bảo an toàn, cũng đã nhiều lần cấp thiết được đặt ra.