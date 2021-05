Không để doanh nghiệp đơn độc

Bởi là nước xuất khẩu nông sản hàng đầu thế giới nhiều thập niên qua nhưng có thể nói, đến tận bây giờ chúng ta "hời hợt" với tất cả các quy trình cơ bản, từ xây dựng thương hiệu, đăng ký bảo hộ bản quyền... dù đã hội nhập khá sâu rộng với các nền kinh tế trên toàn cầu.

Nhưng đã hơn 5 năm trôi qua, dù chưa có thống kê cụ thể nhưng hầu hết nông sản của chúng ta vẫn phải "mặc áo người khác" khi bán qua các nước. Chỉ có điều "mượn danh" ở thời điểm này đáng trách và thiệt hại lớn hơn trước rất nhiều. Vì sao nói đáng trách hơn, xin quay ngược về quá khứ. Lý do chính khiến chúng phải không thể gắn thương hiệu của mình vì hầu hết các nông sản từ tiêu, điều, gạo, cà phê... đều xuất thô. Nhà nhập khẩu mua nguyên liệu về chế biến rồi bán thành phẩm dưới nhãn hiệu của họ. Ông Trần Thanh Hải, Chủ tịch Nutifood, từng trăn trở trước nghịch lý sản lượng xuất khẩu lớn nhưng giá trị thu về rất nhỏ của nông sản Việt Nam. Điển hình như cà phê, dù chiếm 20% thị phần thế giới nhưng giá trị chúng ta thu về chỉ đạt khoảng 2% do xuất khẩu chủ yếu là nguyên liệu thô. Đây cũng là một trong những lý do khiến "ông chủ sữa" rẽ trái sang cà phê với thương hiệu Ông Bầu đình đám suốt hơn một năm qua. Xuất thô, tất nhiên là "ăn ít", đó là lý do nông dân của nước sản xuất - xuất khẩu nông sản hàng đầu thế giới vẫn nghèo. Nói đáng trách là thực trạng này tồn tại suốt mấy thập niên qua, năm nào cũng có vài đợt giải cứu, năm nào cũng hội nghị hội thảo, cũng đặt ra quy hoạch trồng cây gì - nuôi con gì, xây dựng ngành công nghiệp chế biến thế nào... nhưng bàn xong lại để đó. Nông sản Việt Nam, đến thời điểm hiện tại đa số vẫn xuất thô, "mượn danh". Ngay cả với một số không nhiều loại đã được chế biến, chất lượng tốt cũng vẫn phải "mượn danh" khi ra nước ngoài. Vì bán với thương hiệu của ta thì chẳng ai biết, chẳng ai mua.