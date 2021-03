Mặc kệ phiền toái khách hàng

Đại diện Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất lý giải, có 2 lý do khiến thời gian làm thủ tục lâu hơn là do lượng khách trong vài ngày nay tăng cao hơn so với thời điểm ra tết và do yêu cầu khai báo y tế dẫn tới kéo dài thời gian... Nói thật, lý do này rất thiếu thuyết phục nếu không muốn nói thẳng chỉ là sự biện minh.