Mới hơn, hiệu quả hơn

Trong thời gian tạm ngưng phát hành báo in, Báo điện tử TNO, Truyền hình Online , báo điện thoại và các trang mạng xã hội của Thanh Niên đã tập trung cải tiến, cập nhật thông tin đúng định hướng, nhanh chóng và chính xác, đáp ứng nhu cầu của đông đảo bạn đọc trong và ngoài nước. Nổi bật là tuyến tin tức về các chủ trương, quyết sách kịp thời của Đảng, Nhà nước về phòng chống dịch Covid-19 , ổn định an sinh xã hội và từng bước duy trì, hồi phục nền kinh tế. Trong đó, đã có nhiều tin, bài, hình ảnh phản ánh sự tham gia tích cực, quên mình của hệ thống Đoàn, Hội LHTN, của nhiều gương tiêu biểu đoàn viên, hội viên tham gia phục vụ các tuyến điều trị, chăm sóc bệnh nhân, tiếp tế thuốc men, lương thực, thực phẩm cho người dân vùng cách ly… Đáng nhớ là các hoạt động giàu cảm xúc, đầy ý nghĩa của đông đảo bạn trẻ ngành y tế, lực lượng vũ trang cùng hàng vạn đội hình thanh niên tình nguyện ; đặc biệt tại các trọng điểm phòng chống dịch khu vực Đông Nam bộ và Tây Nam bộ.

Thời gian Báo Thanh Niên tạm ngừng phát hành không phải để nghỉ ngơi mà tập trung phát triển báo điện tử toàn diện về tổ chức, nội dung, công nghệ; triển khai các sáng kiến nhằm đổi mới chất lượng nội dung và trình bày của sản phẩm báo in khi phát hành trở lại. Rõ nét hơn cả là việc tổ chức lại một cách bài bản, chuyên nghiệp mô hình tòa soạn đa phương tiện, gia tăng tương tác nhiều mặt dựa trên nền tảng AI với bạn đọc trẻ. Lực lượng quản trị nội dung và toàn thể BTV, PV được phân công để quán xuyến công việc trên cả báo in lẫn báo điện tử, truyền hình online lẫn các kênh mạng xã hội; từ khâu tổ chức thông tin đến công tác xử lý biên tập và hậu kiểm. Mô hình quản trị đa phương tiện này sẽ tiếp tục được duy trì, đầu tư và nâng chất sau khi phát hành báo in trở lại, đáp ứng cho mục tiêu phát triển lâu dài của Báo.

Thanh Niên đã làm tốt nhiệm vụ theo tôn chỉ, mục đích của một tờ báo chính trị - xã hội thuộc hệ thống báo chí của Đoàn trong việc thông tin định hướng, bồi dưỡng lý tưởng Cách mạng, khơi gợi hoài bão và ước mơ cống hiến vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong các tầng lớp người trẻ. Theo đó là việc đáp ứng tốt nhiệm vụ truyền thông về các chương trình, kế hoạch hoạt động và gương điển hình của các mặt hoạt động Đoàn, Hội trên nhiều lĩnh vực. Tiếp tục phát huy những thế mạnh trong công tác nội dung và sự năng động trong việc không ngừng đổi mới chất lượng nội dung, hình thức, tương tác bạn đọc cũng như hiệu quả kinh tế báo chí và hoạt động vì cộng đồng, Thanh Niên vẫn cần tiếp tục gia công xây dựng lực lượng viết về chiều sâu, cách thức tiếp cận, dự báo và xử lý những vấn đề lớn, cấp bách về kinh tế - xã hội. Cùng lúc là việc động viên, khơi gợi những giá trị thực tiễn mà người trẻ sẽ tiếp thu, vận dụng để tích cực thích nghi với cuộc sống bình thường mới; tăng cường đấu tranh với các luận điệu sai trái, xuyên tạc thành quả Cách mạng, củng cố vững chắc niềm tin và nhận thức của người trẻ trong nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, hướng về tương lai tươi sáng.

Lời chúc tốt đẹp dành cho kênh báo in truyền thống của Thanh Niên cũng chính là hy vọng về sự tái ngộ đầy đặn ý nghĩa từ những điều mới mẻ...