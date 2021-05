Nguy hiểm như bệnh dịch

Người này đã dùng kết quả xét nghiệm của một bệnh nhân Covid-19 , sửa chữa tên tuổi, năm sinh, địa chỉ rồi tung lên mạng gây hoang mang dư luận. Ngày 7.5, Công an tỉnh Hà Nam cũng đã xử lý vi phạm hành chính 2 người dùng Facebook với số tiền 15 triệu đồng do đưa thông tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh ở địa phương…Tương tự, hôm qua (10.5), Cơ quan Công an tỉnh Quảng Bình cũng đã làm việc với một phụ nữ vì tung tin địa phương này có người nhiễm Covid-19.