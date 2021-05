Tuy nhiên, làn sóng dịch thứ 4 (từ ngày 27.4.2021) đang lan rộng tới 14 tỉnh thành, với hơn 120 ca bệnh đã bộc lộ rất nhiều kẽ hở từ hệ thống “gác cổng” cấp cơ sở, và nó khiến chúng ta đang phải trả giá.

Nếu thực sự y tế cơ sở của Hà Nam làm tốt việc quản lý cá nhân người hoàn thành cách ly được bàn giao về địa phương theo quy định thì bệnh nhân 2899 không thể vi phạm quy định, tiếp xúc thiếu kiểm soát, gây ra ổ dịch 15 người và đang còn tiếp tục lây lan.

Nếu Trung tâm y tế Yên Bái thực hiện đúng quy trình công tác đã không để xảy ra việc 2 người Trung Quốc gieo rắc dịch ra cộng đồng đáng lo ngại như hiện nay. Nếu công an khu vực ở các địa phương thực hiện “gõ từng nhà, rà từng người” đã không để xảy ra việc người Trung Quốc nhập cảnh trái phép đi lang thang khắp nơi, đe dọa an ninh, an toàn. Cảnh truy đuổi người Trung Quốc nhập cảnh trái phép ở Vĩnh Phúc, hay hàng chục người Trung Quốc cố thủ trong nhà, thách thức sự kiểm tra của cơ quan chức năng ở Hà Nội thật trớ trêu.