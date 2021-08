Quyết chống giặc

Tinh thần “chống dịch như chống giặc” đã được lãnh đạo Đảng, Nhà nước hiệu triệu toàn dân với định hướng trách nhiệm cố gắng hơn nữa, đoàn kết hơn nữa, quyết tâm, đồng lòng trong nỗ lực tìm mọi cách ngăn chặn, đẩy lùi bằng được, không để dịch Covid-19 lan rộng, bùng phát trong cộng đồng.

Có thể hiểu chống giặc là trạng thái thời chiến; chiến đấu với đại dịch Covid-19 bằng sức mạnh của toàn dân, mỗi một mục tiêu đều là vì dân, do dân. Trả lời báo chí quốc tế về Chiến tranh nhân dân Việt Nam, Đại tướng Võ Nguyên Giáp từng nhấn mạnh: Chính nhân tố con người chứ không phải các nguồn lực vật chất quyết định kết quả của cuộc chiến. Đó là lý do vì sao mà cuộc chiến nhân dân của chúng tôi, do Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo, lại diễn ra trên một quy mô lớn như vậy. Nó lôi cuốn sự tham gia của toàn thể dân chúng.