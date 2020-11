Tách hay không tách?

“Không ổn tí nào” là tâm trạng của nhiều đại biểu khi thảo luận đề xuất tách luật Giao thông đường bộ sửa đổi thành 2 luật Giao thông đường bộ do Bộ GTVT chủ trì soạn thảo và luật Bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ do Bộ Công an chủ trì.