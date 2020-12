Tự chủ và học phí

Vượt khỏi học phí ở thời điểm này là rất sớm nhưng nếu chúng ta không có sự chuẩn bị trước về tầm nhìn, tinh thần, cách làm và lộ trình, thì e rằng đại học Việt Nam sẽ giậm chân tại chỗ do thiếu hụt tài nguyên.

Học phí không nên và không thể làm nguồn thu duy nhất của nhà trường vì hai lý do. Thứ nhất, sẽ rất bất công cho người học nếu họ phải trả hết chi phí tồn tại và phát triển của một trường đại học. Thứ hai, ngay cả khi ta chấp nhận thu học phí chỉ để trang trải chức năng giảng dạy của đại học, thì việc chỉ dựa vào học phí sẽ khó khả thi cho các ngành/nhóm ngành có chi phí đào tạo cao như khoa học tự nhiên, kỹ thuật, y khoa. Trong những trường hợp vừa kể thì việc phụ thuộc nguồn thu học phí sẽ đẩy học phí lên rất cao, gián tiếp ảnh hưởng đến công bằng xã hội và nhu cầu nhân lực của đất nước.

Mặc dù ba giải pháp trên sẽ giúp các trường giảm sự phụ thuộc nguồn thu học phí nhưng vai trò hỗ trợ nhà nước vẫn rất to lớn, do giáo dục đại học có ngoại tác tích cực đến kinh tế xã hội, và do nhà nước sẽ có đủ nguồn lực để đảm bảo tính công bằng trong tiếp cận giáo dục đại học. Tuy nhiên sự hỗ trợ nhà nước không nên tùy tiện, theo cơ chế xin cho, mà nên đi theo ba hướng cạnh tranh giữa các trường, tạo mũi nhọn ngành nghề kinh tế và tạo điều kiện phát triển vùng.