Chào hè về - Giá phát mê

Nội thất thiết kế đặc trưng Hyundai với không gian rộng rãi và thân thiện. Ghế ngồi bọc da, hàng ghế trước có tính năng làm mát. Màn hình cảm ứng giải trí 10,25 inch hỗ trợ kết nối Apple CarPlay, Android Auto, camera lùi, sạc không dây, điều hòa tự động và hệ thống âm thanh với 8 loa Bose.

Creta lắp động cơ Smartstream 1,5 lít, công suất 113 mã lực tại 6.300 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 143,8 Nm tại 4.500 vòng/phút. Xe dẫn động cầu trước với hộp số iVT (hộp số vô cấp CVT do Hyundai phát triển).

Ngoài các tính năng an toàn tiêu chuẩn, Creta 2022 còn trang bị gói an toàn SmartSense, như hỗ trợ phòng tránh va chạm trước, phòng tránh va chạm điểm mù, hỗ trợ giữ làn, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi. Các tính năng an toàn tiêu chuẩn như phanh ABS/EBD/BA, cân bằng điện tử, khởi hành ngang dốc, 6 túi khí.





Hyundai Creta với ba phiên bản, gồm Tiêu chuẩn , đặc biệt và Cao cấp . Khi mua Hyundai Creta tại Hyundai Hà Đông từ ngày 10.6 - 30.6.2022 nhận xe chỉ từ 200 triệu đồng, tặng kèm gói phụ kiện chính hãng.