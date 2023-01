‘Chạy đua’ với xu hướng xe xanh, Subaru trình làng SUV điện đầu tiên

Hơn một năm sau khi “chào sân” thị trường Mỹ, mẫu xe thuần điện đầu tiên của Subaru - Subaru Solterra mới đây đã chính thức đặt chân đến Đông Nam Á, thông qua Triển lãm ô tô Singapore diễn ra từ ngày 12 đến 16.1.2023 tại Trung tâm thương mại Suntec City.

Xuất hiện nổi bật trong khu trưng bày của hãng xe Nhật Bản, Subaru Solterra thu hút khách thưởng lãm với phong cách thiết kế mang đậm hơi hướng tương lai, khác biệt so với các mẫu xe “anh em” nhà Subaru. Mặc dù vậy, tân binh này nhìn rất “quen mắt” và có nhiều nét tương với Toyota bZ4X - xe điện từng chào sân Triển lãm ô tô Việt Nam 2022.

Điều này hoàn toàn dễ hiểu bởi Subaru Solterra và Toyota bZ4X sử dụng chung nền tảng e-TNGA chuyên dụng cho xe điện, được Subaru và Toyota bắt tay hợp tác sản xuất. Tuy nhiên, nếu quan sát kỹ hơn có thể thấy, so với “anh em song sinh” Toyota bZ4X, Subaru Solterra vẫn có nhiều chi tiết thiết kế tạo nên khác biệt và mang dấu ấn thương hiệu. Đặc biệt ở phần đầu xe với nắp đậy mô phỏng lưới tản nhiệt hình lục giác, đèn sương mù tròn bố trí trên phần ốp cản trước.

Xét về kích thước, Subaru Solterra sở hữu số đo dài, rộng, cao lần lượt 4.690 x 1.860 x 1.650 (mm), cùng chiều dài cơ sở 2.850 mm. Kích thước này khá tương đồng với mẫu xe anh em Forester. Điều này đồng nghĩa, Subaru Solterra sẽ được định vị ở phân khúc SUV điện cỡ trung, cạnh tranh với chính mẫu xe “song sinh” Toyota bZ4X, cùng với đó là một số đối thủ nổi bật như Tesla Model Y hay thậm chí cả VinFast VF8.

Trong khi đó, không gian nội thất trên Subaru Solterra cũng gần như tương đồng với Toyota bZ4X. Xe trang bị màn hình giải trí cỡ lớn 12,3 inch, bố trí nổi bật ở trung tâm bảng táp-lô, nối liền với khu vực nút bấm điều khiển và cần số điện tử. Ghế ngồi thiết kế thể thao, riêng ghế lái chỉnh điện 10 hướng, tích hợp tính năng sưởi và làm mát.

Trên mẫu xe điện đầu tiên của hãng, Subaru trang bị 2 tùy chọn động cơ điện, gồm cấu hình dẫn động cầu trước với một motor điện duy nhất cung cấp sức mạnh 201 mã lực và một cấu hình dẫn động 2 cầu với 2 mô-tơ điện cho tổng công suất 215 mã lực, mô-men xoắn 337 Nm. Phiên bản Solterra trình làng tại Singapore thuộc bản dẫn động 2 cầu.

Xe sử dụng khối pin 72,8 kWh, có khả năng sạc từ 0 - 80% trong khoảng 56 phút. Với hệ thống pin này, Solterra có thể di chuyển quãng đường tối đa 414 km, con số tương đối khiêm tốn nếu so với các đối thủ cạnh tranh.





Mặc dù vậy, mẫu xe điện Nhật lại sở hữu ưu thế khác khi thừa hưởng những DNA đặc trưng của Subaru. Đặc biệt là khả năng off-road vượt trội nhờ trang bị hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian và hệ thống X-MODE” (với tính năng Kiểm soát hỗ trợ xuống dốc và Kiểm soát lực bám 5 cấp), cùng khoảng sáng gầm xe cao nhất trong phân khúc xe điện.

Bên cạnh đó, Solterra cũng trang bị loạt các công nghệ an toàn cao cấp. Có thể kể đến gói an toàn xe tự lái ADAS đáp ứng cấp độ 2 của công nghệ an toàn cho xe tự hành, cùng hệ thống hỗ trợ đỗ xe và đọc biển báo tiên tiến.

Tại Singapore, Subaru Solterra hiện chưa công bố giá bán. Trước đó, ở thị trường Mỹ, mẫu SUV thuần điện này có giá gần 45.000 USD cho bản tiêu chuẩn (khoảng 1 tỉ đồng).

Đáng chú ý, dù đã ra mắt tại Singapore, tuy nhiên theo đại diện Subaru Việt Nam, với hạ tầng giao thông và nhu cầu sử dụng xe điện hiện nay, hãng xe Nhật Bản vẫn chưa có kế hoạch cụ thể để đưa Solterra về Việt Nam.

Mặc dù vậy, với những ai yêu thích xe xanh vẫn còn một cái tên rất đáng chờ đợi khác cũng vừa được Subaru trình làng tại Triển lãm ô tô Singapore, đó là phiên bản nâng cấp Forester e-Boxer Hybrid GT Edition.

Điểm nổi bật nhất trên bản mới này là trang bị động cơ lai, loại mild-hybrid. Hệ thống này kết hợp động cơ boxer 2.0 lít đặc trưng của Subaru (sản sinh công suất 148 mã lực, mô-men xoắn 194 Nm); được hỗ trợ bởi hệ thống mô-tơ điện và pin lithium có sức mạnh 12,3 kw (tương đương gần 17 mã lực) và mô-men xoắn cực đại 66 Nm. Mẫu xe này hứa hẹn sẽ “lên kệ” tại Việt Nam trong thời gian tới.