Chế biến thực phẩm thời 4.0: Chỉ ngon thôi là chưa đủ

'Cái khó" của người nội trợ

Khác với người phụ nữ xưa chỉ cần toàn tâm toàn ý chăm lo chồng con, phụ nữ thời 4.0 còn đảm đương nhiều vai trò khác. Ở nơi công sở, họ nỗ lực trở thành nhân viên xuất sắc, nhưng ngay khi về tới nhà, họ phải nhanh chóng “nhập vai” một người vợ đảm.

Theo một cuộc khảo sát của tạp chí Phái đẹp ELLE, chỉ số hạnh phúc của phụ nữ Việt đã đạt ngưỡng cao hơn so với trước đây, tuy nhiên vẫn có sự chênh lệch với phụ nữ trên thế giới. Dễ nhận thấy, việc phải cân bằng giữa công việc và gia đình đã đặt ra nhiều thách thức cho người phụ nữ hiện đại.

Xu hướng sống thời thượng: ăn sạch để sống khỏe

Những nghiên cứu khoa học chỉ ra rằng để duy trì một sức khỏe tốt, 30% phụ thuộc vào việc tập luyện, 70% là ảnh hưởng từ quá trình ăn uống. Người nội trợ phải đối mặt với bài toán khó: Làm sao để lưu giữ nguyên vẹn dinh dưỡng của thực phẩm, thức ăn luôn tươi ngon và không tốn quá nhiều thời gian? Bị co kéo giữa nhiều tiêu chuẩn, họ thật sự cần một “vị cứu tinh”.

Thấu cảm với khó khăn của người nội trợ, Panasonic cho ra đời thế hệ tủ lạnh cao cấp Prime+ Edition tích hợp mọi tinh hoa công nghệ, dẫn lối người tiêu dùng tới xu hướng “ăn sạch để sống khỏe”. Điểm sáng của tủ lạnh cao cấp Prime+ là công nghệ diệt khuẩn nanoe™ X với khả năng chủ động vô hiệu hóa tới 99,99%* vi khuẩn. Bên cạnh đó, công nghệ tiên tiến nanoe™ X giải phóng các hạt nước có kích thước nano len lỏi tới ngóc ngách tủ lạnh, giúp không gian trong tủ liên tục được làm sạch, khử hiệu quả các yếu tố gây mùi.

Bên cạnh đó, công nghệ nanoe™ X còn giảm dư lượng thuốc trừ sâu*, điều hiếm thấy ở dòng tủ lạnh khác. Nhiều người nội trợ thường ngâm rau củ trong nước muối 25 phút, sau đó rửa lại nhưng vẫn chưa an tâm. Công nghệ đẳng cấp nanoe™ X sản sinh ra hàng tỷ gốc OH trong 1 giây, bẻ gãy các phân tử thuốc trừ sâu bền chặt, giúp người vào bếp dễ dàng rửa trôi thuốc trừ sâu và an tâm thưởng thức thực phẩm sạch.

Phương pháp chế biến thực phẩm mới: bảo quản và lưu trữ thực phẩm tối ưu

Nhắc tới thế hệ tủ lạnh cao cấp Panasonic Prime+ không thể bỏ qua tính năng cấp đông siêu tốc lần đầu xuất hiện trên thị trường - Prime Freeze. Tính năng này giúp tủ lạnh Prime+ có tốc độ cấp đông thực phẩm “vượt chuẩn”, nhanh gấp 5 lần tủ lạnh truyền thống.

Tính năng Prime Freeze có 3 chế độ để tối ưu hóa hiệu quả cho từng loại thực phẩm. Chế độ Cool Down làm nguội thức ăn trong 3 tới 5 phút, thích hợp để sử dụng cho sữa của trẻ, salad hay soup… khi cần có thể sử dụng ngay; Quick Cooling giúp gia vị thẩm thấu vào thịt nhanh chóng, ướp lạnh hoa quả và các món tráng miệng trong 10 tới 15 phút; Rapid Freezing đông lạnh thực phẩm trong 45 tới 60 phút mà không làm mất đi hương vị hay kết cấu.





Tiết trời đang chuyển hạ, những món tráng miệng như bánh flan, thạch rau câu,… sẽ là món hạ nhiệt ưa thích của nhiều gia đình. Với món bánh flan, ngay khi hoàn tất việc hấp chín bánh, đặt bánh vào ngăn cấp đông Prime Freeze, chỉ sau 3 tới 5 phút, món bánh flan mát lạnh sẵn sàng phục vụ cả gia đình.

Bên cạnh các ưu điểm trên, thế hệ tủ lạnh cao cấp Panasonic Prime+ còn khiến nhiều người tiêu dùng thích thú với tính năng đông mềm Prime Fresh+. Ở mức -3 độ C, cấu trúc bên trong thực phẩm không bị ảnh hưởng và vẫn giữ được toàn bộ dinh dưỡng. Khi cần chế biến, người vào bếp sẽ không mất thời gian để rã đông.

Mặt khác, thiết kế của tủ lạnh cao cấp Prime+ giúp “tinh giản hóa” các công việc nội trợ. Tổng dung tích của tủ lạnh cao cấp Prime+ lớn tới 540 lít, tăng diện tích lưu trữ thực phẩm trong nhiều ngày.

Thiết kế máy nén trên nóc tủ giúp nới rộng không gian, tăng diện tích cho ngăn đông dưới, giúp chị em dễ dàng tiếp cận các ngăn chứa. Tủ lạnh cao cấp Panasonic Prime+ sở hữu nội - ngoại thất sang trọng, tỉ mỉ, mang phong cách sống Z bao tinh tế của người Nhật vào không gian sinh hoạt của gia đình Việt.

Cộng hưởng các công nghệ vượt trội giải quyết hầu hết vấn đề của người nội trợ, Panasonic Prime+ Edition được xem là hình mẫu của lối sống thượng lưu, đại diện cho thế hệ tủ lạnh của tương lai.

(*) Chú thích trong bài viết:

Theo kết quả thử nghiệm của Kitasato Research Center for Environmental Science ngày 14/9/2017 và 25/01/2018 trên vi khuẩn Staphylococcus aureus NBRC12732 trong điều kiện thử nghiệm buồng 400L có sử dụng máy phát nanoe™ X trong 50 phút (đối với vi khuẩn trôi nổi) và trong 12 giờ, 5°C (đối với vi khuẩn bám dính).