“Chết cười” với tạo hình của “thánh hài” Running Man Lee Kwang Soo trong phim mới

The Pirates: Goblin Flag là bộ phim điện ảnh kể về cuộc hành trình của những tên cướp biển trong việc tìm kiếm kho báu thất lạc của hoàng gia. Phim có sự tham gia của nhiều cái tên đình đám như Kang Ha Neul, Han Hyo Joo, Lee Kwang Soo, Sehun (Exo)... Gần đây, những tấm poster các nhân vật cùng trailer bộ phim tung ra đã gây chú ý với những nhân vật cá tính. Đặc biệt nhất có lẽ phải kể đến tạo hình của “thánh phản bội” Running Man Lee Kwang Soo.





Được dẫn dắt bởi đạo diễn Kim Jung Hoon và biên kịch Chun Sung Il, The Pirates: Goblin Flag được nhiều người mong đợi là phần thứ hai tiếp nối The Pirates năm 2014. Bên cạnh nội dung thu hút, kỹ xảo điện ảnh ấn tượng và dàn diễn viên có tiếng cũng là những yếu tố khiến bộ phim nhận được nhiều sự quan tâm. Lotte Entertainment - nhà phân phối của bộ phim tiết lộ rằng quá trình sản xuất The Pirates: Goblin Flag đã bắt đầu vào tháng 7 và dự kiến ​​ra mắt vào dịp Tết Nguyên đán 2022 sắp tới.

Nguồn: Lotte Entertainment, phim The Pirates: Goblin Flag, Running Man