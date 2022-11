Chỉ 1,3% ô tô cá nhân được khảo sát có thiết bị an toàn cho trẻ nhỏ

Tại hội thảo, ông Dương Kim Tuấn (Trung tâm Nghiên cứu chính sách về phòng chống chấn thương, Trường ĐH Y tế công cộng) cho biết hiện VN chưa có quy định về thiết bị, vị trí an toàn của trẻ em trên ô tô; tỷ lệ người sử dụng ô tô có thiết bị an toàn cho trẻ em còn rất thấp. Một khảo sát tháng 1 - 2.2022 với 14.924 ô tô cá nhân cho thấy: 7,4% xe có trẻ em trên xe. Tỷ lệ xe có sử dụng thiết bị an toàn cho trẻ là 1,3%. Tại Hà Nội, tỷ lệ này là 2,6%; 0% tại Đà Nẵng; và 1,1% tại TP.HCM.

Theo kết quả nghiên cứu online khảo sát 756 người chăm sóc, cha mẹ có trẻ từ 0 - 12 tháng tuổi tại 3 thành phố trên, có 49,9% trả lời chưa từng được nghe đến thiết bị an toàn cho trẻ em trên ô tô. Trong đó, tỷ lệ này cao nhất tại TP.HCM với 60,8%; Hà Nội và Đà Nẵng có tỷ lệ 46,5% và 46,4%.

Về vấn đề “ưu tiên mua thiết bị an toàn cho trẻ, mua mới (không phải thiết bị đã qua sử dụng)”, có 87,2% cha, mẹ đồng ý. Tỷ lệ này cao nhất tại Đà Nẵng (90,2%); tiếp đến là TP.HCM 88,7% và Hà Nội là 85,3%.





Tại hội thảo, một số ý kiến của chuyên gia cho biết thiết bị an toàn cho trẻ em trên xe ô tô là rất cần thiết nhưng nhiều cha mẹ chưa mua, chưa sử dụng trên xe do chưa được tiếp cận thông tin, chưa có kiến thức về sự cần thiết của thiết bị này, nhiều người cho rằng đưa đón con bằng ô tô là đã đủ điều kiện về an toàn. Hầu hết người có dùng là do đã quen sử dụng khi ở nước ngoài. Thiết bị an toàn (ghế, dây đai thiết kế phù hợp lứa tuổi, chiều cao) sẽ giúp cố định trẻ, nhờ đó giúp trẻ tránh bị văng xa, va đập, giảm chấn thương nặng trong trường hợp không may ô tô có va chạm mạnh, tai nạn khi tham gia giao thông.

Dự kiến, trong thời gian tới, Trường ĐH Y tế công cộng cùng các tổ chức sẽ có các hoạt động cung cấp kiến thức về vấn đề này đến cộng đồng.