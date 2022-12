Chỉ còn 5 ngày để tỏa sáng cùng cuộc thi Honda UNI - BƯỚC NHẢY SỐNG ĐỘNG

Chuỗi sự kiện Honda UNI - BƯỚC NHẢY SỐNG ĐỘNG do Honda Việt Nam tổ chức nhằm khuyến khích thế hệ trẻ thể hiện bản lĩnh dám hết mình theo đuổi hành trình khẳng định bản thân. Cuộc thi vũ đạo Honda UNI - BƯỚC NHẢY SỐNG ĐỘNG lần này chính là điểm tiếp nối cho chuyến hành trình đó, vì khi ở đây, học sinh - sinh viên sẽ được thỏa thích thể hiện cá tính độc đáo và tự do phát triển tài năng sáng tạo của mình trên từng bước nhảy.

Bạn Trang, sinh viên năm 3 Học viện Báo chí và Tuyên truyền, một thí sinh tại Hà Nội, chia sẻ sự hào hứng với cuộc thi: “Cuộc thi này rất phù hợp với xu hướng cộng đồng nhóm nhảy hiện nay. Với nhiều phong cách và thể loại vũ đạo mới đang được du nhập vào Việt Nam, các nhóm nhảy ngày càng mở rộng quy mô hoạt động và thử thách bản thân bằng các tiết mục tự biên đạo và xây dựng ý tưởng. Cộng đồng bọn mình được chào đón thêm nhiều nhóm nhảy với những màu sắc riêng biệt mới, dị có, ngầu có. Nhờ mạng xã hội và nhiều cuộc thi nhảy như cuộc thi lần này được tổ chức, bọn mình có cơ hội được thể hiện cá tính, đam mê với nhiều đối tượng khán giả hơn”.

Kể từ những ngày đầu công bố, cuộc thi đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ các bạn học sinh - sinh viên với những bài dự thi rất chất lượng được gửi về cho ban tổ chức. Ngoài quy mô tầm cỡ, giải thưởng hấp dẫn thì cuộc thi cũng nhận được sự hưởng ứng và quan tâm với sự góp mặt của 2 khách mời cực kỳ chất lượng đảm nhận vai trò giám khảo chuyên môn: Vũ công Quốc Tít (Người anh cả đầu tàu của nhóm nhảy Last Fire Crew) và Vũ công VITDEN (Người đứng sau thành công của nhóm nhảy XGirls).

Vũ công Quốc Tít và Last Fire Crew không còn quá xa lạ với cộng đồng khi là nơi quy tụ những rapper nổi bật nhất thời gian gần đây như Tlinh hay Low G. Bản thân anh cũng thu hút nhiều sự chú ý khi lọt top 7 chung cuộc cuộc thi Street Dance Việt Nam.

Vũ công VITDEN, người hùng thầm lặng đã dẫn dắt nhóm nhảy XGirls lọt vào vòng bán kết cuộc thi tìm kiếm tài năng châu Á - Asian’s Got Talent 2019. Anh cũng đạt rất nhiều thành tích nổi trội ở các cuộc thi vũ đạo lớn nhỏ như Á Quân 2 chương trình Sân Khấu Vũ Đạo Mùa 2, Top 10 cuộc thi So You Think You Can Dance Việt Nam 2016…

Với kinh nghiệm chinh chiến trên nhiều sàn đấu vũ đạo khác nhau, 2 vị giám khảo sẽ giúp cho thế hệ trẻ định hình phong cách trên hành trình khai phá bản thân với những lời khuyên, đánh giá và nhận xét đầy tính chuyên môn của mình.





Cuộc thi vũ đạo Honda Uni - BƯỚC NHẢY SỐNG ĐỘNG với sự góp mặt của hai vị giám khảo dancer trẻ nhưng đầy tài năng này sẽ giúp cuộc thi tạo nên sự tươi mới, thu hút và đáng được mong chờ nhất trong năm nay.

Bên cạnh đó, điểm đánh giá của mỗi bài dự thi sẽ bao gồm 50% điểm số từ Ban giám khảo và 50% là tổng số lượt bình chọn của khán giả. Ban tổ chức sẽ lựa chọn 10 đội thi ở mỗi bảng đấu có số điểm cao nhất từ Ban giám khảo và bình chọn từ khán giả để tham dự vòng Bán kết, dự kiến diễn ra vào ngày 17.12.2022 tại Phố đi bộ Trịnh Công Sơn, Hà Nội.

Các đội xuất sắc nhất sẽ tiến vào vòng Chung kết và tiếp tục thi đấu để giành lấy ngôi vị Quán quân của cuộc thi vũ đạo Honda UNI - BƯỚC NHẢY SỐNG ĐỘNG. Càng đặc biệt hơn khi vòng Chung kết sẽ là một phần trong chương trình Đại Nhạc Hội Mừng Năm Mới lớn nhất trong năm của Honda Việt Nam. Những màn tranh tài nảy lửa của trận chung kết sẽ được diễn ra vào ngày 31.12.2022 tại Trường đua F1 - Khu Liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội.

Ngoài ra, các bạn thí sinh tham dự hãy kêu gọi bạn bè của mình cùng tham gia cổ vũ và tham dự các hoạt động tương tác trên fanpage như: Minigame, Bình chọn nhóm thí sinh được yêu thích nhất,... Vì đây là cơ hội để các người hâm mộ cũng như là các khán giả nhận được các phần quà hấp dẫn và có giá trị lên đến hàng chục triệu đồng của ban tổ chức.

Các bạn có thể tham khảo thông tin chi tiết về thể lệ cuộc thi theo đường link https://bit.ly/3XiIx7N. Và đừng quên theo dõi fanpage Honda Việt Nam để liên tục cập nhật những thông tin mới nhất và không bỏ các hoạt động tương tác nhận quà về cuộc thi nhé!