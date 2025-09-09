Chỉ định ông Nghiêm Xuân Thành làm Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2025-2030

Theo TTXVN, thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký Quyết định số 2307-QĐNS/TW chỉ định ông Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2020 - 2025, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030; đồng thời giới thiệu đảm nhiệm chức danh Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XVI tỉnh Khánh Hòa.

Ông Nghiêm Xuân Thành được Bộ Chính trị chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2025 - 2030 ẢNH: T.N

Cùng đó, Bộ Chính trị cũng chỉ định ông Hồ Xuân Trường, Phó bí Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2020 - 2025, làm Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Bộ Chính trị cũng chỉ định ông Nguyễn Khắc Toàn, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2020 - 2025, giữ chức vụ Phó bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2025 - 2030 (giới thiệu đảm nhiệm chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2021 - 2026, 2026 - 2031).

Trước đó, 2 phó bí thư tỉnh ủy tại tỉnh Khánh Hòa là các ông: Trần Quốc Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa và ông Phạm Văn Hậu, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa, đã có đơn xin nghỉ công tác vì lý do cá nhân.

Quyết định chỉ định nhân sự bí thư, phó bí thư tỉnh ủy Khánh Hòa nói trên được công bố ngay trước Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2025 - 2030. Theo kế hoạch trước đó, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 sẽ diễn ra từ ngày 6 - 8.9. Tuy nhiên, ngày 5.9 vừa qua, tỉnh Khánh Hòa thông báo dời lịch tổ chức đại hội sang cuối tháng 9.

Tỉnh Khánh Hòa hiện nay được sáp nhập từ 2 tỉnh Khánh Hòa và Ninh Thuận cũ. Do đó, nhiệm kỳ 2025 - 230 là Đại hội Đảng bộ lần thứ I của Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa mới.

Ông Nghiêm Xuân Thành sinh năm 1969, quê quán tại H.Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc, tốt nghiệp đại học ngân hàng, có bằng tiến sĩ kinh tế. Ông Nghiêm Xuân Thành có hơn 30 năm công tác trong ngành ngân hàng, nhiều năm gắn bó với Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (Vietinbank). Ông Thành được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc rồi Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Vietcombank trong các năm 2013 - 2014.

Tháng 4.2018, ông Thành tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Vietcombank nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Tại Đại hội XIII của Đảng, ông Nghiêm Xuân Thành được bầu làm Ủy viên Trung ương Đảng. Tháng 6.2021, Bộ Chính trị đã có quyết định điều động, chỉ định ông Thành tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Từ tháng 11.2024 tới nay, ông Nghiêm Xuân Thành được Bộ Chính trị điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa (cũ). Sau khi Khánh Hòa sáp nhập với tỉnh Ninh Thuận để thành lập tỉnh Khánh Hòa mới, ông Nghiêm Xuân Thành tiếp tục được chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy Ninh Thuận nhiệm kỳ 2020 - 2025.