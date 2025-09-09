Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Chính trị

Chỉ định ông Nghiêm Xuân Thành làm Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2025-2030

Lê Hiệp
Lê Hiệp
09/09/2025 13:02 GMT+7

Ông Nghiêm Xuân Thành, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2020 - 2025, được Bộ Chính trị chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ mới 2025 - 2030.

Theo TTXVN, thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký Quyết định số 2307-QĐNS/TW chỉ định ông Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2020 - 2025, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030; đồng thời giới thiệu đảm nhiệm chức danh Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XVI tỉnh Khánh Hòa.

Chỉ định ông Nghiêm Xuân Thành làm Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2025-2030 - Ảnh 1.

Ông Nghiêm Xuân Thành được Bộ Chính trị chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2025 - 2030

ẢNH: T.N

Cùng đó, Bộ Chính trị cũng chỉ định ông Hồ Xuân Trường, Phó bí Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2020 - 2025, làm Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Bộ Chính trị cũng chỉ định ông Nguyễn Khắc Toàn, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2020 - 2025, giữ chức vụ Phó bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2025 - 2030 (giới thiệu đảm nhiệm chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2021 - 2026, 2026 - 2031).

Trước đó, 2 phó bí thư tỉnh ủy tại tỉnh Khánh Hòa là các ông: Trần Quốc Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa và ông Phạm Văn Hậu, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa, đã có đơn xin nghỉ công tác vì lý do cá nhân.

Quyết định chỉ định nhân sự bí thư, phó bí thư tỉnh ủy Khánh Hòa nói trên được công bố ngay trước Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2025 - 2030. Theo kế hoạch trước đó, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 sẽ diễn ra từ ngày 6 - 8.9. Tuy nhiên, ngày 5.9 vừa qua, tỉnh Khánh Hòa thông báo dời lịch tổ chức đại hội sang cuối tháng 9.

Tỉnh Khánh Hòa hiện nay được sáp nhập từ 2 tỉnh Khánh Hòa và Ninh Thuận cũ. Do đó, nhiệm kỳ 2025 - 230 là Đại hội Đảng bộ lần thứ I của Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa mới.

Ông Nghiêm Xuân Thành sinh năm 1969, quê quán tại H.Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc, tốt nghiệp đại học ngân hàng, có bằng tiến sĩ kinh tế. Ông Nghiêm Xuân Thành có hơn 30 năm công tác trong ngành ngân hàng, nhiều năm gắn bó với Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (Vietinbank). Ông Thành được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc rồi Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Vietcombank trong các năm 2013 - 2014.

Tháng 4.2018, ông Thành tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Vietcombank nhiệm kỳ 2018 - 2023. 

Tại Đại hội XIII của Đảng, ông Nghiêm Xuân Thành được bầu làm Ủy viên Trung ương Đảng. Tháng 6.2021, Bộ Chính trị đã có quyết định điều động, chỉ định ông Thành tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Từ tháng 11.2024 tới nay, ông Nghiêm Xuân Thành được Bộ Chính trị điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa (cũ). Sau khi Khánh Hòa sáp nhập với tỉnh Ninh Thuận để thành lập tỉnh Khánh Hòa mới, ông Nghiêm Xuân Thành tiếp tục được chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy Ninh Thuận nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tin liên quan

Ông Nghiêm Xuân Thành làm Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa

Ông Nghiêm Xuân Thành làm Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa

Ông Nghiêm Xuân Thành, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang được Bộ Chính trị điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa.

Chủ tịch HĐQT Vietcombank Nghiêm Xuân Thành giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang

Khám phá thêm chủ đề

Nghiêm Xuân Thành Vietcombank bộ chính trị Khánh Hòa
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận