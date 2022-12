Chỉ số các đội trước khi Premier League trở lại

Tất nhiên, đó là bảng xếp hạng dựa vào kết quả cụ thể đã đạt được, và đó là những kết quả tính theo số bàn thắng cũng như bàn thua đã xảy ra thật.

Ai cũng biết: đôi khi bạn có rất ít cơ hội, nhưng vẫn rời sân với 1 bàn thắng và như thế là đủ để có 3 điểm. Đối phương tạo ra hàng loạt cơ hội tốt, nhưng không ghi bàn, đành rời sân mà không có điểm nào. Bóng đá thường là như vậy. Giả sử có một bảng xếp hạng tính theo các chỉ số xGF (số bàn thắng được chờ đợi) và xGA (số bàn thua được chờ đợi), Premier League sẽ như thế nào ở thời điểm này?

Câu trả lời: “top 4” vẫn không thay đổi, dù Man.City sẽ nhảy lên đầu bảng, tiếp theo là Arsenal, Newcastle, Tottenham. Nhưng M.U sẽ rơi xuống vị trí số 10, dưới Liverpool (số 6). Còn Chelsea xuống tận vị trí thứ 15. Xin nhắc lại, đây chỉ là loại hình “bóng đá thống kê”, mà trong đó người ta lấy chỉ số xGF trừ đi chỉ số xGA để có kết quả thắng, hòa, thua trong từng trận cụ thể, rồi lập bảng xếp hạng bằng cách cộng điểm các trận đã đấu.

Khác biệt giữa bảng xếp hạng vừa nêu và bảng xếp hạng thực tế chính là câu trả lời: các đội bóng ở Premier League thi đấu như thế nào trong mùa bóng này. Cái hay của Arsenal và Man.City là họ luôn có chỉ số xGF cao nhất giải, chỉ số xGA thấp nhất. Số bàn thắng và bàn thua trên thực tế của hai đội này cũng khá tương xứng với số bàn thắng hoặc bàn thua được chờ đợi. Điều này có nghĩa hai đội đầu bảng đang chơi rất tốt trong cả tấn công lẫn phòng ngự, và đó là những cách chơi có hiệu quả cao - theo nghĩa đã có chỉ số xGF cao thì phải ghi được nhiều bàn thắng thật.





Newcastle và Tottenham cũng đều xứng đáng với những vị trí cao mà họ đang giữ, nhất là Newcastle. Ngoài Arsenal và Man.City, chỉ có Liverpool là đạt được chỉ số xGF cao hơn Newcastle, Tottenham. Nhưng Liverpool mùa này thất bại vì hàng thủ quá yếu so với chính họ mùa trước. Thầy trò Juergen Klopp là đội số 3 ở Premier League về tấn công, nhưng chỉ đứng thứ 14 về phòng ngự. Trên thực tế, Liverpool mới thủng lưới 17 bàn, chỉ nhiều hơn Arsenal, Man.City, Newcastle. Đấy là do Liverpool vẫn còn may mắn thoát thua khá nhiều (chỉ số xGA của đội này rất cao).

Nói cách khác: bảng xếp hạng thực tế đã che đi nhược điểm phòng ngự của Liverpool. Còn có những sự che đậy nào nữa mà người ta không thấy khi nhìn vào bảng xếp hạng Premier League hiện thời? M.U không mạnh như người ta tưởng. Về khả năng phòng ngự, M.U thua 6 đội khác, tính theo chỉ số xGA. Về khả năng tấn công, M.U thua 7 đội và ngang 3 đội, tính theo chỉ số xGF. Vậy mà M.U lại đang đứng thứ 5 trên thực tế, thậm chí là ngang với đội số 4 Tottenham. Tương tự là Chelsea, đội bóng đã sa sút dưới thời Thomas Tuchel, và vẫn đang sa sút dưới thời Graham Potter.

Vấn đề của 3 đội mạnh đang nằm ngoài “top 4”: M.U khá nhạt nhòa cả về tấn công lẫn phòng ngự, Chelsea yếu về tấn công, còn Liverpool yếu về phòng ngự, dựa theo các chỉ số xGF và xGA.

Tính theo chỉ số bàn thắng được chờ đợi thì Bournemouth là đội có sức tấn công yếu nhất, còn tính theo chỉ số bàn thua được chờ đợi thì Fulham là đội phòng ngự yếu nhất ở Premier League mùa này. Nhưng họ đều đang có vị trí khá an toàn trong bảng xếp hạng thực tế. Fulham nhờ có hàng công bù đắp cho nhược điểm phòng ngự, còn với Bournemouth thì phải nói rằng họ may mắn khi có kết quả thực tế cao hơn kết quả “được chờ đợi”.