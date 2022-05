Chi tiết mới cho thấy Call of Duty có thể quay trở lại Steam

Theo VCG, một artwork từ Call of Duty: Modern Warfare 2 đã xuất hiện trên Steam, cho thấy rằng loạt game có thể sẽ trở lại nền tảng của Valve lần đầu tiên sau 7 năm. Artwork được phát hiện lần đầu tiên bởi người dùng Kalinine trên Reddit, với hình ảnh nhân vật Ghost trong ảnh bìa của trò chơi. Các artwork hiện đã được gỡ bỏ khỏi nền tảng Steam.

Trò chơi Call of Duty cuối cùng được phát hành trên Steam là Call of Duty: WWII vào năm 2017. Kể từ đó, các tựa game Call of Duty mới trên PC đã ra mắt độc quyền như một phần của trình khởi chạy Battle.Net của Activision.





Activision gần đây đã thông báo rằng ngày phát hành của Call of Duty: Modern Warfare 2 là 28.10.2022. Cùng với thông báo, Activision đã phát hành một đoạn teaser tiết lộ artwork cho trò chơi của nhà phát triển Infinity Ward và một số nhân vật chính trong trò chơi.

“Lực lượng đặc nhiệm 141 đã trở lại mạnh mẽ với một đội ngũ cựu chiến binh nổi tiếng trên toàn cầu.” theo lời giới thiệu kèm theo đoạn teaser.