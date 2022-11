Chi tiêu thả ga, hoàn tiền thỏa thích cùng thẻ MB

Ưu đãi từ “vũ trụ” du lịch: giảm giá tới 7% quanh năm khi đặt phòng

Rời xa khối nhà bê tông nơi thành phố, các GenZ thoải mái trải nghiệm những khách sạn, resort đẳng cấp với vẻ đẹp vẹn nguyên của thiên nhiên cùng thẻ Hi MB Collection mà không cần chờ đến khi giảm giá. Bởi từ nay đến hết ngày 31.12.2024, chủ thẻ MB Visa sẽ được hoàn tiền 6 - 10% khi đặt chỗ nghỉ và thanh toán bằng thẻ MB Visa tại Booking.com/VisaVN, 7% tại Agoda.

Đặc biệt, MB Hi Collection còn “tặng” GenZ trải nghiệm khách hàng không thể tuyệt vời hơn: hỗ trợ các bạn từ khâu book vé cho đến thuê homestay với các offer vô cùng hấp dẫn trên App MBBAnk.

Ưu đãi ăn uống: hàng trăm deal giảm giá và miễn phí liên tục

Chỉ với một thiết bị thông minh cùng thẻ MB Hi Collection, GenZ có thể thỏa mái tận hưởng hàng ngàn món ăn với đủ khẩu vị, phong cách từ Đông sang Tây bất kể ở đâu, bất kể thời gian nào mà không phải tốn công sức săn phiếu ưu đãi từ nhà hàng: lên đến 30% từ Starbuck, The Coffee House, Highland Coffee,…

Từ nay, mỗi bữa ăn không chỉ để bổ sung năng lượng mà GenZ còn có thể đáp ứng nhu cầu “sống ảo” trên các mạng xã hội. Các món ăn được trang trí bắt mắt hay những địa điểm check-in đặc biệt sẽ giúp GenZ thu hút được siêu nhiều “followers” và vô cùng dễ lên trending của Instagram hay Tiktok.





Mua sắm thời trang và mỹ phẩm thả ga giúp Gen Z bùng nổ cá tính

Không chỉ bắt kịp với những xu hướng mới trên thế giới, Gen Z đã và đang trở thành những người tạo nên xu hướng, tiên phong cho những trào lưu mới của xã hội. Thấu hiểu được nhu cầu này của GenZ, MB Hi Collection mang đến những ưu đãi thời trang và mỹ phẩm cực khủng dành riêng cho khách hàng của MB khi mua sắm tại COEDO, Nine West, JJmart… Thẻ MB Hi Collection sẽ là công cụ để các GenZ thỏa sức thể hiện sự thức thời, “máu nghệ sĩ”, góp phần tạo nên xu hướng thời trang “cá nhân hóa” - khi ai cũng có quyền được sử dụng thời trang như một cách để tô điểm bản thân mà không quá bị ràng buộc bởi thu nhập.

Không tiếc tay tặng thêm nhiều ưu đãi khác tại đây, MB Hi Collection rất biết cách cổ vũ GenZ trải nghiệm các dịch vụ, sản phẩm sang chảnh mà vẫn tiết kiệm chi phí.

Sở hữu thẻ ngay tại: www.mbhicollection.vn