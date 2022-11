Chiến dịch #greenheroesforlife - đẩy nhanh quá trình chuyển đổi phát thải carbon, chuyển dịch năng lượng

COP27 đang diễn ra trong bối cảnh thế giới đang hứng chịu những tác động và hậu quả to lớn do tình trạng biến đổi khí hậu gây ra nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan. Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres mới đây đã kêu gọi thế giới ưu tiên ứng phó với biến đổi khí hậu và chung tay hành động khẩn cấp, coi đây là vấn đề mang tính sống còn đối với sự an toàn và tồn tại của hành tinh này.

Việt Nam cũng không nằm ngoài xu thế chung. Theo cam kết từ COP26, cùng với các hoạt động tại COP27, Chính phủ Việt Nam đang thúc đẩy mạnh mẽ việc phát triển năng lượng tái tạo, nhanh chóng chấm dứt sử dụng các nguồn năng lượng hóa thạch như than, dầu và khí đốt nhằm đạt mức phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050. Cụ thể, tổng phát thải các-bon trong các lĩnh vực phát thải chủ yếu là năng lượng, nông nghiệp, chất thải, các quá trình công nghiệp chỉ còn khoảng 185 triệu tấn CO 2 tương đương (CO 2 tđ).

Là một chuyên gia trong ngành quản lý năng lượng và tự động hóa, ông Đồng Mai Lâm, Tổng Giám đốc Schneider Electric Việt Nam và Campuchia, cho biết : “Số hóa hệ thống năng lượng hay xây dựng một nền điện năng 4.0 là yếu tố quan trọng hàng đầu trong việc xây dựng nền kinh tế tăng trưởng xanh, đảm bảo tương lai bền vững cho Việt Nam. Nguồn năng lượng xanh từ Điện năng 4.0 hiệu quả gấp 3-5 lần so với các nguồn năng lượng khác, giúp nhiều doanh nghiệp giảm thiểu khí thải nhà kính hiệu quả”.

Schneider Electric hiện là tập đoàn hàng đầu trong quá trình chuyển đổi không phát thải các-bon và sẵn sàng làm cầu nối giữa khả năng phục hồi kinh doanh với phát triển bền vững cho các đối tác của mình, thúc đẩy nỗ lực chống lại biến đổi khí hậu.

Schneider Electric tại VN cũng khởi xướng chiến dịch #GreenHeroesForLife nhằm cộng tác với khách hàng và nhà cung cấp để triển khai các dịch vụ và giải pháp nhằm mang đến hiệu quả sử dụng năng lượng và phát triển bền vững cũng như hướng họ đến việc giảm lượng phát thải khí các-bon.

Một trong những đơn vị tiên phong trong lĩnh vực tích hợp hệ thống tự động hóa, điện tử, IoT, công nghệ tòa nhà, Tập đoàn Song Nam cũng ý thức và xác định yêu cầu của phát triển bền vững hướng đến kinh tế xanh qua các tòa nhà xanh, thành phố xanh hay các khu công nghiệp thông minh bằng các giải pháp và ứng dụng công nghệ cao.

Ông Nguyễn Mạnh Tùng, Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị - Tổng giám đốc cũng chia sẻ: “Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả được xem là định hướng cần thiết để cải thiện nền kinh tế, bảo tồn nguồn năng lượng quốc gia, bảo vệ môi trường và giảm phát thải khí nhà kính. Là một đối tác của Schneider Electric với vai trò EcoXpert, tôi mong muốn các giải pháp mà chúng tôi cung cấp sẽ giúp các tòa nhà, thành phố trở nên thông minh và xanh hơn, thân thiện môi trường hơn”.





Một Green Heroes khác của chiến dịch là Công ty Sunlight Electrical Việt Nam, thành viên của Sunlight Singapore với hơn 50 năm trong lĩnh vực sản xuất bảng điện. Với thế mạnh là công ty công nghệ cao, Sunlight Electric Việt Nam đang và sẽ mang đến cho khách hàng những sản phẩm công nghệ tiên tiến có tích hợp thiết bị giám sát và điều khiển (PMS) với giám sát nhiệt độ thông qua cảm biến, có thể giúp cảnh báo cho người vận hành, hạn chế sự cố xảy ra.

Việc cùng Schneider Electric trở thành Green Heroes, sử dụng và cung cấp các giải pháp cho doanh nghiệp một cách có trách nhiệm, hiệu quả và bền vững cũng là định hướng chung của Sunlight. “Bền vững là tăng cường hiệu quả sản xuất và dịch vụ mà vẫn bảo đảm khả năng phục hồi trong tương lai. Điều này có nghĩa là sự kết hợp hài hoà giữa phát triển kinh tế và duy trì môi trường xanh.Các giải pháp Điện năng 4.0 của Schneider Electric trong gói giải pháp của chúng tôi đã giúp cho việc quản lý điện tòa nhà trở nên đơn giản, hiệu quả, tiết kiệm hơn và bền vững hơn. Green Heroes là một sáng kiến tuyệt vời của Schneider Electric để thúc đẩy phát triển bền vững theo mô hình này””, ông Alex Cai - Tổng giám đốc Sunlight Electrical Việt Nam nhận định.

Theo ước tính của riêng Schneider Electric, mục tiêu khử hoàn toàn carbon vào năm 2050 đầy tham vọng của Việt Nam vẫn có thể đạt được nhưng mỗi tổ chức, cá nhân sẽ cần phải hành động cùng nhau và hành động nhanh hơn gấp ba đến năm lần.

“Các cuộc khủng hoảng năng lượng và khí hậu cũng như những nỗi đau kinh tế thường xuyên gây ra trên toàn cầu là quá lớn để bất kỳ ai trong chúng ta có thể giải quyết một mình. Những gì chúng ta cần là hành động nhanh hơn, trên mọi mặt trận và trên tất cả các khía cạnh và tầng lớp của doanh nghiệp, chính phủ và xã hội - một cách tiếp cận mang tính hệ thống và hợp tác bao gồm cả các sáng kiến ​​toàn cầu có tầm ảnh hưởng lớn và hành động địa phương trên thực tế”, Gwenaelle Avice-Huet, Giám đốc Chiến lược và Bền vững của Schneider Electric chia sẻ.

