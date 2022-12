Chiến sự đến tối 1.12: Nga tiếp cận Bakhmut, cáo buộc NATO tham gia xung đột

TASS ngày 1.12 dẫn lời ông Igor Kimakovsky, cố vấn lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng (DPR), cho biết lực lượng đồng minh của Nga đang kiểm soát hỏa lực toàn bộ các tuyến đường chính trên mặt trận Artyomovsky (hay còn gọi là Artemovsk, tên gọi cũ của Bakhmut) và buộc lực lượng Ukraine phải di chuyển qua các cánh đồng. Quan chức này nói thêm rằng quân đội Ukraine đã rút các khí tài hạng nặng khỏi khu vực.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 30.11 nói đã kiểm soát các khu định cư Belogorovka và Pershe Travnya (tên cũ của Ozaryanovka), lần lượt cách Bakhmut 20 km về hướng đông bắc và 12 km về hướng nam. Nga cũng tuyên bố giành được làng Andreevka, cách Ozaryanovka 5 km về hướng bắc. Lãnh đạo DPR Denis Pushilin cho biết binh sĩ lực lượng này đã tiến vào làng Kurdyumovka ở kế bên.

Ukraine chưa bình luận gì về những thông tin này.

Theo Viện Nghiên cứu chiến tranh (ISW) của Mỹ, những nỗ lực của Nga quanh Bakhmut cho thấy nước này về cơ bản chưa rút ra được bài học từ các chiến dịch trước, khi tập trung lượng lớn lực lượng nhưng giành được mục tiêu mang ý nghĩa hạn chế và còn thiệt hại nặng.

Theo ISW, Nga gia tăng chiến sự quanh Bakhmut từ cuối tháng 5 nhưng 6 tháng sau không giành thêm nhiều vùng mà còn gây hao tổn nhân lực và khí tài. Tương tự như Severodonetsk và Lysychansk ở Luhansk trước đó, ngay cả khi Nga tiến vào, thậm chí kiểm soát Bakhmut, cái giá của 6 tháng chiến sự cũng lớn hơn nhiều so với những gì Nga đạt được. Mặt khác, cuộc tấn công của Nga quanh Bakhmut khiến nước này tiêu hao nguồn lực, tạo điều kiện cho Ukraine phản công tại những nơi khác, theo ISW.

Ở mặt trận khác, lãnh đạo tỉnh Kherson do Nga bổ nhiệm Vladimir Saldo ngày 1.12 cho biết việc xây dựng phòng tuyến đang được thực hiện với tốc độ tương đối nhanh và phù hợp với yêu cầu kỹ thuật quân sự.

Nga rút khỏi thành phố Kherson, thủ phủ tỉnh Kherson, ở bờ tây sông Dnipro theo lệnh của Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu hôm 9.11 và xây dựng phòng tuyến ở bờ bên kia sông.

Bakhmut thành "vũng lầy máu"

Bakhmut đang trở thành một “vũng lầy máu” thực sự cho lực lượng Ukraine và Nga với hàng trăm binh sĩ thiệt mạng và bị thương mỗi ngày, trong khi không bên nào đạt bước tiến lớn sau nhiều tháng giao tranh, theo tờ The Guardian.

Một số nhà phân tích đăng tải các hình ảnh về cảnh tàn phá và so sánh với trận Verdun trong Thế chiến 1, trận đánh lớn kéo dài từ tháng 2 đến tháng 12.1916 giữa Pháp và Đức, gây thương vong và thiệt hại lớn.

Nga cáo buộc NATO tham gia xung đột

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 1.12 có cuộc họp báo, trong đó ông cáo buộc Mỹ và NATO đang tham gia trực tiếp vào xung đột tại Ukraine vì hỗ trợ vũ khí, huấn luyện cho binh sĩ Kyiv, theo Reuters. Ông nói rằng các cuộc tấn công của Nga vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine là để ngăn cản phương Tây bơm vũ khí chết người vào Ukraine.

Mặt khác, ông Lavrov nói Nga sẵn sàng lắng nghe nếu bất kỳ ai muốn đối thoại về Ukraine. Nhà ngoại giao gọi cáo buộc của Ukraine rằng Nga muốn đối thoại để kéo dài thời gian xây dựng lực lượng là điều vô lý.

6 triệu người Ukraine thiếu điện

Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết trong ngày đầu tiên của mùa đông năm nay, gần 6 triệu người dân trên khắp Ukraine không có điện sinh hoạt, theo The Guardian. Lực lượng khẩn cấp Ukraine ngày 30.11 cho biết 9 người thiệt mạng, 8 người bị thương trong các vụ cháy khi họ không tuân thủ quy định an toàn trong lúc tìm cách sưởi ấm ngôi nhà do thiếu điện. Trong một ngày, có đến 131 vụ cháy, trong đó 106 vụ xảy ra tại nhà riêng.

Mỹ mua hệ thống phòng không cho Ukraine

Reuters ngày 1.12 dẫn thông báo của lục quân Mỹ cho biết lực lượng này đã ký hợp đồng với nhà thầu quân sự Raytheon để mua 6 hệ thống tên lửa phòng không NASAMS cho Ukraine. Trước đó, Mỹ đã chuyển 2 NASAMS cho Ukraine vào tháng 11.

Thêm bom thư được tìm thấy tại Tây Ban Nha

Báo El Mundo ngày 1.12 đưa tin lực lượng an ninh Tây Ban Nha đã tìm thấy thiết bị nổ thứ 3 được giấu trong một bưu phẩm gửi đến căn cứ không quân tại Torrejon de Ardoz, ngoại ô Madrid. Trước đó, hai bom thư được tìm thấy gửi đến đại sứ quán Ukraine tại Madrid và một nhà sản xuất vũ khí tại Zaragoza.

Sau đó, Văn phòng Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez thông báo đã nhận được bức thư chứa thiết bị nổ tương tự như 3 vụ trên.

Một nhân viên an ninh người Ukraine tại đại sứ quán Ukraine ở Madrid đã bị thương khi mở một quả bom thư vào ngày 30.11. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Tây Ban Nha cho biết bức thư được gửi đến Đại sứ Ukraine tại Tây Ban Nha Serhii Pohoreltsev.

