Chiến sự tối 29.12: Nga bắn hơn 120 tên lửa vào Kyiv và nhiều thành phố Ukraine?

Lực lượng không quân Ukraine cho biết các cuộc tấn công sử dụng tên lửa hành trình phóng từ trên biển và trên không theo "các hướng khác nhau". Theo ông Mykhailo Podolyak, cố vấn tổng thống Ukraine, số tên lửa đã được bắn là hơn 120. Tiếng còi báo động không kích vang lên trên khắp Ukraine, Reuters tường thuật.

Tuy nhiên, tổng tư lệnh quân đội Ukraine Valery Zaluzhny sau đó cho hay lực lượng của họ đã bắn hạ 54 trong tổng số 69 tên lửa của Nga.

Thị trưởng Kyiv, Vitali Klitschko, cho biết 16 tên lửa đã bị bắn hạ ở thủ đô Ukraine, trong khi ít nhất 3 người bị thương và 40% cư dân mất điện. Thị trưởng Kharkiv, Ihor Terekhov, cho biết các quan chức đang xác định xem có ai thương vong hay không. Thị trưởng Lviv, Andriy Sadovyi, cho biết 90% thành phố không có điện và các phương tiện giao thông công cộng chạy bằng điện không hoạt động.

Các vụ nổ cũng được báo cáo ở Zhytomyr và Odessa, theo phóng viên của Reuters và truyền thông địa phương.Thống đốc Maksym Marcheno của tỉnh Odessa cho biết các đơn vị phòng không đã bắn hạ 21 tên lửa tại khu vực này. Việc cắt điện đã được công bố ở các tỉnh Odessa và Dnipropetrovsk để giảm thiểu thiệt hại có thể xảy ra đối với cơ sở hạ tầng năng lượng.

Nga chưa lập tức đưa ra bình luận dù Moscow trước nay đã nhiều lần phủ nhận việc nhắm mục tiêu vào dân thường ở Ukraine. Trong khi đó, Ukraine nói rằng các cuộc bắn phá hàng ngày của đối phương đang phá hủy các thành phố, thị trấn, hệ thống điện, y tế và cơ sở hạ tầng khác của đất nước.

Phản ứng trước vụ tấn công sáng 29.12, Đại sứ Anh tại Ukraine Melinda Simmons nói trên Twitter rằng đây là hành động cho thấy "Nga không muốn hòa bình với Ukraine, mà Nga muốn Ukraine phải khuất phục".

Ngoại trưởng Nga bác "công thức hòa bình" của tổng thống Ukraine

Nga sẽ không sử dụng "công thức hòa bình" của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky làm cơ sở cho các cuộc đàm phán và tin rằng Kyiv vẫn chưa sẵn sàng cho các cuộc đàm phán hòa bình thực sự, hãng thông tấn RIA của Nga dẫn lời Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết ngày 29.12.





Ông Lavrov cũng nói với RIA rằng kế hoạch của Kyiv về việc đẩy Nga ra khỏi miền đông Ukraine và Crimea với sự giúp đỡ của phương Tây là "ảo tưởng".

Mỹ nỗ lực chặn UAV Iran đến tay Nga

Báo The New York Times ngày 28.12 dẫn lời các quan chức tình báo, quân đội và an ninh quốc gia giấu tên cho biết Mỹ đang tập trung vào việc ngăn chặn các bộ phận cần thiết để sản xuất UAV đến tay Iran.

Một phát ngôn viên của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ cho biết các quan chức Mỹ đang “tìm cách nhắm vào” việc sản xuất UAV của Iran “thông qua các biện pháp trừng phạt, kiểm soát xuất khẩu và nói chuyện với các công ty tư nhân có các bộ phận đã được sử dụng trong quá trình sản xuất”.

Mỹ cũng đang giúp lực lượng phòng thủ Ukraine nhắm vào các địa điểm mà UAV được phóng lên và cung cấp thiết bị để phát hiện sớm UAV sau khi chúng được phóng đi.

Ukraine 'giúp phương Tây tìm lại chính mình'

Trong diễn văn thường niên tại quốc hội Ukraine hôm 28.12, Tổng thống Zelensky nói tinh thần đoàn kết đã giúp Ukraine làm được "những điều mà hầu như không ai trên thế giới tin được". Ông cho rằng nỗ lực chiến đấu của Ukraine đã giúp củng cố sức mạnh và đoàn kết Liên minh châu Âu (EU).

"Hơn 10 tháng của năm nay, chúng tôi đã giúp đỡ tất cả mọi người. Chúng tôi đã giúp phương Tây tìm lại chính mình, quay trở lại vũ đài thế giới và cảm nhận được phương Tây có quyền lực như thế nào. Không ai ở phương Tây sợ Nga, và họ cũng sẽ không bao giờ sợ Nga", ông Zelensky nói.

