Chiến sự tối 8.11: Ukraine ra điều kiện đàm phán sau tuyên bố mới của Nga

Tỉnh trưởng Oleksandr Starukh của tỉnh Zaporizhzhia, thuộc miền nam Ukraine, hôm nay 8.11 cáo buộc lực lượng Nga tấn công một ngôi làng thuộc thành phố Zaporizhzhia bằng tên lửa S-300 trong cùng ngày, gây thiệt hại cho một trang trại và một số tòa nhà xung quanh, theo trang The Kyiv Independent.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Anh hôm nay cho rằng Nga đã bắt đầu việc xây dựng các cấu trúc phòng thủ chống xe tăng xung quanh thành phố Mariupol do lực lượng Nga kiểm soát ở miền nam Ukraine. Bộ Quốc phòng Anh còn cho rằng lực lượng Nga “đang thực hiện nỗ lực đáng kể” nhằm chuẩn bị phòng thủ phía sau tiền tuyến hiện nay của họ” để ngăn chặn bất kỳ cuộc phản công nhanh của lực lượng Ukraine, theo trang The Kyiv Independent. Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Nga.

Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tối 7.11 khẳng định tỉnh Donetsk ở miền đông vẫn là “tâm chấn” của cuộc xung đột với Nga, với hàng trăm người Nga thiệt mạng mỗi ngày. Trong đó, hai thành phố Bakhmut và Avdiivka đang hứng chịu cuộc giao tranh ác liệt nhất ở tỉnh Donetsk.

Trong khi đó, lực lượng dân quân thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR), đã sáp nhập Nga, hôm nay 8.11 khẳng định quân đội Ukraine đã mất 50 người cùng nhiều xe tăng, pháo và máy bay không người lái trong cuộc giao tranh với các lực lượng thuộc DPR trong 24 giờ trước đó, theo Hãng tin TASS. Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Ukraine.

Ukraine phá hủy Su-25 của Nga

Theo trang The Kyiv Independent hôm nay 8.11, Không quân Ukraine thông báo các đơn vị tên lửa phòng không của Bộ Tư lệnh Không quân “miền Nam” đã phá hủy một chiếc máy bay cường kích Su-25 của Nga ở tỉnh Kherson vào ngày 7.11.

Trong bài phát biểu được ghi hình hằng đêm, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 7.11 nhấn mạnh điều quan trọng là buộc Nga phải tham gia các cuộc đàm phán hòa bình "thực sự", đồng thời mô tả Nga là lực lượng gây bất ổn trong một loạt vấn đề, bao gồm cả biến đổi khí hậu, theo Reuters. Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Nga.

Ukraine hé lộ loại vũ khí đối phó cuộc tấn công của Nga dùng tên lửa Iran

Chỉ huy Không quân Ukraine Yuriy Ihnat ngày 7.11 hé lộ loại vũ khí đối phó khả năng lực lượng Nga có thể dùng tên lửa đạn đạo tầm ngắn do Iran cung cấp để tấn công.





Bình luận về thông tin chưa được xác thực rằng Iran sẽ chuyển giao tên lửa đạn đạo cho Nga, ông Ihnat cho rằng Moscow có thể sử dụng loại tên lửa này để tấn công cơ sở hạ tầng trọng yếu của Ukraine, theo trang The New Voice of Ukraine.

Ông Ihnat giải thích rằng tên lửa Iran bay theo một quỹ đạo qua tầng bình lưu, nhưng Ukraine hiện nay thiếu các phương tiện hiệu quả để đối phó.

Ukraine ra điều kiện đàm phán với Nga

Thư ký Hội đồng An ninh Ukraine Oleksiy Danilov hôm nay 8.11 viết trên Twitter rằng “điều kiện chính” cho việc nối lại đàm phán với Nga là khôi phục toàn vẹn lãnh thổ của nước này, theo Reuters. Ông Danilov còn viết rằng Ukraine cũng cần có “sự đảm bảo” về các hệ thống phòng không, máy bay, xe tăng và tên lửa tầm xa, theo Reuters.

Hôm 7.11, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov đã tái khẳng định Moscow sẵn sàng đàm phán nhưng Kyiv từ chối. Moscow cũng đã nhiều lần nhấn mạnh sẽ không đàm phán về lãnh thổ đã sáp nhập Nga từ Ukraine.

Cũng trong ngày 7.11, báo La Repubblica (Ý) đưa tin Mỹ và NATO nghĩ rằng các cuộc hòa đàm giữa Nga và Ukraine có thể diễn ra nếu Kyiv giành lại được thành phố Kherson.

Triều Tiên phủ nhận bán vũ khí cho Nga, lên án Mỹ

Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby tuần trước nói Washington có thông tin cho thấy Triều Tiên đang bí mật cung cấp cho Nga một số lượng "đáng kể" đạn pháo. Theo ông Kirby, Bình Nhưỡng đã cố gắng che giấu việc này bằng cách vận chuyển vũ khí qua các quốc gia ở Trung Đông và Bắc Phi, và Washington đang theo dõi xem liệu các lô hàng có tới đích hay không.

Một quan chức Bộ Quốc phòng Triều Tiên nói những cáo buộc này là tin đồn và cho biết Bình Nhưỡng "chưa bao giờ có 'giao dịch vũ khí' với Nga" và "không có kế hoạch làm vậy trong tương lai", theo một tuyên bố được hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA đăng tải ngày 8.11.

