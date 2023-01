Chiến sự Ukraine đến tối 8.1: Nga đẩy mạnh tấn công sau lệnh ngừng bắn đơn phương

Hãng Reuters ngày 8.1 dẫn lời giới chức địa phương cho hay Nga đẩy mạnh oanh kích khu vực miền đông Ukraine khiến ít nhất 2 người thiệt mạng, trong bối cảnh Moscow chấm dứt lệnh ngừng bắn đơn phương và tuyên bố đẩy mạnh chiến dịch đến khi giành chiến thắng.

Theo Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine, các binh sĩ Nga dồn dập tấn công hàng chục cứ điểm dọc tiền tuyến trong ngày 7.1.

Điện Kremlin cho hay Nga sẽ đẩy mạnh “chiến dịch quân sự đặc biệt” sau lệnh ngừng bắn dịp Giáng sinh Chính thống giáo. “Những nhiệm vụ do Tổng thống Vladimir Putin đặt ra trong chiến dịch quân sự đặc biệt vẫn sẽ được hoàn thành. Chắc chắn phải có chiến thắng”, theo hãng TASS dẫn lời phó tham mưu trưởng thứ nhất quân đội Nga Sergei Kiriyenko.

Tỉnh trưởng Donetsk Pavlo Kyrylenko ở phía Ukraine cho hay có 9 cuộc tấn công tên lửa Nga trong đêm 8.1, trong đó có 7 tên lửa nhằm vào thành phố Kramatorsk. Các vụ nổ cũng xảy ra tại thành phố Zaporizhzhia, nhưng chưa rõ thiệt hại. Hai bên cũng trao đổi hỏa lực tại khu vực Bakhmut.

Ông Serhiy Haidai, tỉnh trưởng Luhansk phía đông Ukraine, cho biết giao tranh dữ dội xảy ra ở vùng này và phía Nga điều động các đơn vị sẵn sàng chiến đấu cùng thiết bị hạng nặng đến thành phố Kreminna.

Theo ông, giao tranh có thể xảy ra dữ dội hơn do nhiệt độ ban đêm xuống mức từ -150C đến -170C nên băng tuyết cứng lại giúp dễ di chuyển thiết bị hạng nặng.

Hai nhà máy điện ở Donetsk bị trúng rốc két

Theo giới chức do Nga dựng lên ở Donetsk, 2 nhà máy nhiệt điện ở khu vực này do phía Nga kiểm soát đã bị thiệt hại do trúng rốc két của quân đội Ukraine.

Thông tin ban đầu cho thấy các nhà máy tại Zuhres và Novyi Svit bị trúng rốc két và một số người bị thương.





Hãng TASS đưa tin 2 người có thể bị mắc kẹt dưới nhà máy điện Starobesheve ở Novyi Svit, sau khi nơi này bị trúng hỏa lực từ hệ thống rốc két phóng loạt.

Phía Ukraine chưa bình luận về diễn biến trên.

“Bãi mìn lớn nhất thế giới” ở Ukraine

Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal cho rằng Nga tạo bãi mìn lớn nhất thế giới, gây ảnh hưởng nặng nề đối với việc đi lại cũng như nông nghiệp Ukraine.

Hãng Yonhap ngày 8.1 đưa tin Phó thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal cáo buộc Nga đã tạo bãi mìn lớn nhất thế giới, trong khi Ukraine đang làm mọi điều có thể để nhanh chóng chấm dứt cuộc chiến.

Trong cuộc phỏng vấn độc quyền với Yonhap tại tòa nhà chính phủ ở Kyiv, ông Shmyhal lên án Nga và bày tỏ lòng tin về khả năng kết thúc chiến sự bằng cách giành lại quyền kiểm soát các vùng lãnh thổ.

Ông cho rằng chiến sự đã dẫn đến việc tạo bãi mìn rộng 250.000 km2 ở Ukraine. “Đó hiện giờ là bãi mìn lớn nhất thế giới, không chỉ khiến việc đi lại khó khăn mà còn ảnh hưởng đến nông nghiệp, vốn là một trong những lĩnh vực chính của chúng tôi”, ông cho biết. Để tiện so sánh, 250.000 km2 là khu vực còn lớn hơn cả bán đảo Triều Tiên hay Vương quốc Anh.

