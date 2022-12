Chính sách mới nổi bật có hiệu lực trong tháng 12.2022

Giảng viên giáo dục nghề nghiệp không dạy đủ số giờ học có thể bị phạt tới 20 triệu đồng

Nghị định 88/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp có hiệu lực từ ngày 12.12.2022.

Theo Điều 13 Nghị định 88/2022/NĐ-CP của Chính phủ, phạt tiền từ 3 - 5 triệu đồng đối với một trong các hành vi, như: không tổ chức giảng dạy theo kế hoạch đào tạo, tiến độ đào tạo, thời khóa biểu, kế hoạch giảng dạy, sổ giáo án; không tổ chức giảng dạy đúng cấu trúc thời gian đào tạo lý thuyết, thời gian đào tạo thực hành của từng môn học, mô đun trong chương trình đào tạo.

Bên cạnh hình thức phạt cảnh cáo, hành vi không dạy đủ số giờ học hoặc khối lượng học tập, kiến thức tối thiểu của các môn học, mô-đun trong chương trình đào tạo có thể bị phạt tiền lên đến 20 triệu đồng.

Theo đó, phạt cảnh cáo đối với hành vi vi phạm dưới 5% tổng số giờ học. Phạt tiền từ 500.000 - 1 triệu đồng đối với hành vi vi phạm từ 5% đến dưới 10% tổng số giờ học. Phạt tiền từ 1 - 5 triệu đồng đối với hành vi vi phạm từ 10% đến dưới 15% tổng số giờ học. Phạt tiền từ 5 - 10 triệu đồng đối với hành vi vi phạm từ 15% đến dưới 20% tổng số giờ học. Phạt tiền từ 10 - 20 triệu đồng đối với hành vi vi phạm từ 20% tổng số giờ học trở lên.

Tiêu chuẩn bổ nhiệm giám định viên pháp y và giám định viên pháp y tâm thần

Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư 11/2022/TT-BYT quy định tiêu chuẩn, hồ sơ, thủ tục bổ nhiệm, cấp thẻ, miễn nhiệm và thu hồi thẻ giám định viên pháp y và giám định viên pháp y tâm thần có hiệu lực từ ngày 15.12.2022 và thay thế Thông tư 02/2014/TT-BYT.

Theo Thông tư 11/2022/TT-BYT, tiêu chuẩn bổ nhiệm giám định viên pháp y và giám định viên pháp y tâm thần là công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam có đủ tiêu chuẩn chung quy định tại Khoản 1 Điều 7 Luật Giám định tư pháp, không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 7 Luật Giám định tư pháp và đáp ứng các tiêu chuẩn, như:

Về trình độ chuyên môn, đối với người được đề nghị bổ nhiệm giám định viên pháp y phải có trình độ đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành đào tạo quy định tại Thông tư 09/2022/TT-BGDĐT của Bộ GD - ĐT quy định danh mục thống kê ngành đào tạo của giáo dục đại học phù hợp với mỗi lĩnh vực giám định.

Đối với người được đề nghị bổ nhiệm giám định viên pháp y tâm thần phải đáp ứng tiêu chuẩn là bác sĩ thuộc ngành đào tạo y đa khoa đã được cấp Chứng chỉ hoặc Giấy chứng nhận đào tạo chuyên môn về tâm thần từ 6 tháng trở lên tại cơ sở đào tạo có chức năng đào tạo chuyên ngành tâm thần; hoặc bác sĩ đã được cấp văn bằng đào tạo sau đại học chuyên khoa tâm thần (bác sĩ chuyên khoa I, bác sĩ chuyên khoa II, bác sĩ nội trú, thạc sĩ, tiến sĩ).

Về nghiệp vụ giám định, đối với người được đề nghị bổ nhiệm giám định viên pháp y phải có chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ giám định pháp y do Viện Pháp y Quốc gia cấp. Đối với người được đề nghị bổ nhiệm giám định viên pháp y tâm thần phải có chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ giám định pháp y tâm thần do Viện Pháp y tâm thần Trung ương hoặc Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa cấp.





Về thời gian thực tế hoạt động chuyên môn, đối với người được đề nghị bổ nhiệm giám định viên pháp y phải có thời gian thực tế hoạt động chuyên môn ở lĩnh vực được đào tạo theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 2 Thông tư 11/2022/TT-BYT từ đủ 5 năm trở lên. Trường hợp đã trực tiếp giúp việc trong hoạt động giám định ở tổ chức giám định pháp y thì thời gian hoạt động thực tế chuyên môn ở lĩnh vực được đào tạo từ đủ 3 năm trở lên.

Đối với người được đề nghị bổ nhiệm giám định viên pháp y tâm thần phải có thời gian thực tế hoạt động chuyên môn ở lĩnh vực được đào tạo theo quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 2 Thông tư 11/2022/TT-BYT từ đủ 5 năm trở lên. Trường hợp đã trực tiếp giúp việc trong hoạt động giám định ở tổ chức giám định pháp y tâm thần thì thời gian hoạt động thực tế chuyên môn ở lĩnh vực được đào tạo từ đủ 3 năm trở lên...

Nguyên tắc khai thác thông tin giữa CSDL quốc gia về dân cư với các CSDL khác

Bộ Công an đã ban hành Thông tư 46/2022/TT-BCA quy định về việc kết nối, chia sẻ và khai thác thông tin giữa cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về dân cư với CSDL quốc gia, CSDL chuyên ngành và hệ thống thông tin khác.

Theo Thông tư 46/2022/TT-BCA của Bộ Công an, việc khai thác thông tin giữa CSDL quốc gia về dân cư với các CSDL khác phải tuân thủ quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân; bảo đảm các quy định về bảo mật, an ninh, an toàn thông tin mạng theo quy định của pháp luật hiện hành.

Đồng thời, không làm ảnh hưởng đến quyền lợi và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan, không được xâm phạm quyền về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình trừ trường hợp pháp luật khác có quy định.

Cơ quan quản lý CSDL quốc gia về dân cư Bộ Công an có trách nhiệm kết nối, chia sẻ thông tin trong CSDL quốc gia về dân cư với cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

Cơ quan, tổ chức, cá nhân được kết nối, chia sẻ, khai thác thông tin với CSDL quốc gia về dân cư phải bảo đảm điều kiện hạ tầng hệ thống thông tin, mô hình kết nối, cấu trúc dữ liệu, an ninh, an toàn, bảo mật thông tin theo quy định của pháp luật.

Thông tư 46/2022/TT-BCA của Bộ Công an có hiệu lực từ ngày 19.12.2022