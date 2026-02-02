Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM đề nghị tạm dừng chỉnh trang chợ Bến Thành, Hồ Con Rùa

Trong công văn Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM gửi Sở Xây dựng cho biết việc thực hiện chỉnh trang 7 tuyến đường, nút giao thông và công trình công cộng trên địa bàn TP.HCM do Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền tài trợ theo chấp thuận của Sở Xây dựng. Cụ thể các khu vực thực hiện như: khu vực quảng trường trước chợ Bến Thành, vòng xoay Ngã Sáu Phù Đổng; vòng xoay Hồ Con Rùa, đường Nguyễn Huệ, Đồng Khởi, Hàm Nghi, Hai Bà Trưng; Sở Xây dựng chủ trì tổ chức triển khai.

Theo nội dung công văn, Công ty Khang Điền đang khẩn trương tiến hành triển khai thi công chỉnh trang. Quá trình chỉnh trang, một số khu vực có tính chất đặc thù, là không gian công cộng, điểm nhấn biểu tượng của TP.HCM như: khu vực quảng trường trước Chợ Bến Thành, Hồ Con Rùa, vòng xoay Ngã Sáu Phù Đổng không được quan tâm một cách đúng mức, làm ảnh hưởng lớn đến diện mạo khu vực trung tâm.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc đề nghị tạm dừng việc chỉnh trang khu vực trước chợ Bến Thành ẢNH: Y KIỆN

Theo quan sát thực tế của Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM và ý kiến phản ánh từ cộng đồng, nhiều hạng mục, hình thức triển khai tại đây đang gây tranh luận về tính thẩm mỹ, sự hài hòa cảnh quan, màu sắc.

Đối với việc sơn lại công trình kiến trúc chợ Bến Thành, công trình di tích thuộc danh mục kiểm kê Trụ sở Hỏa Xa, công văn ghi: "Phải được sự chấp thuận của tổ chức đang quản lý trực tiếp công trình di tích, công trình di tích thuộc danh mục kiểm kê; phải đảm bảo chất lượng, đúng quy trình kỹ thuật về sơn lại công trình; màu sắc công trình sơn lại phải theo đúng màu sắc hiện hữu, giữ nguyên các đường nét, họa tiết trang trí (nếu có)".

Công trình tượng đài, tháp tại Hồ Con Rùa chưa được xếp hạng di tích, không thuộc danh mục kiểm kê di tích, do đó không thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao. Tuy nhiên, đây là các công trình công cộng đã ăn sâu vào tiềm thức của người dân TP.HCM, do đó việc sơn lại cần lưu ý nên theo màu sắc hiện hữu, việc sơn lại phải đảm bảo chất lượng, đúng quy trình kỹ thuật.

Qua rà soát, Sở Quy hoạch - Kiến trúc nhận thấy phương án của Công ty Khang Điền chỉnh trang một số tuyến đường, nút giao thông và công trình công cộng hiện đang thi công có sự khác biệt.

Cụ thể về màu sắc và phạm vi thực hiện tại khu vực quảng trường trước chợ Bến Thành, vòng xoay Hồ Con Rùa, chưa xác định được các nội dung này đã được cơ quan có thẩm quyền xem xét, chấp thuận trước khi tiến hành thực hiện hay không. Việc thay đổi về màu sắc của các khu vực này đã ảnh hưởng trực tiếp đến không gian cảnh quan và các công trình kiến trúc trong khu vực.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc cũng đề nghị tạm dừng chỉnh trang khu vực Hồ Con Rùa ẢNH: PHẠM HỮU

Do đó, Sở Quy hoạch - Kiến trúc đề nghị Sở Xây dựng tạm dừng việc thực hiện chỉnh trang khu vực quảng trường trước chợ Bến Thành, vòng xoay Hồ Con Rùa. Đồng thời, Công ty Khang Điền khẩn trương cung cấp phương án đang thực hiện thi công và có nội dung giải trình về sự khác biệt so với phương án đã được UBND TP.HCM chấp thuận.

Công văn nêu rõ, cần tổ chức cuộc họp để lấy ý kiến của Sở Quy hoạch - Kiến trúc, các hội ngành nghề như Hội Kiến trúc sư, Hội Quy hoạch, Hội Mỹ thuật, các chuyên gia kiến trúc cảnh quan đô thị, để được góp ý. Sau đó, Công ty Khang Điền hoàn thiện phương án khu vực chợ Bến Thành, Hồ Con Rùa, vòng xoay Ngã Sáu Phù Đổng, báo cáo UBND TP.HCM xem xét, quyết định.