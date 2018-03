Chủ tịch nước trao Quyết định bổ nhiệm 6 đại sứ nhiệm kỳ 2018 – 2021

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã dự và trao quyết định cho 6 đại sứ tại 6 địa bàn thường trú và 9 địa bàn kiêm nhiệm.

Theo đó, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc được bổ nhiệm làm Đại sứ tại Mỹ; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Đình Quý được bổ nhiệm làm Đại sứ, Trưởng phái đoàn đại diện thường trực VN bên cạnh LHQ tại New York (Mỹ); ông Tạ Văn Thông được bổ nhiệm làm Đại sứ tại New Zealand, kiêm nhiệm CH Fiji và Nhà nước độc lập Samoa; ông Phạm Vinh Quang được bổ nhiệm làm Đại sứ tại Indonesia, kiêm nhiệm CHDC Timor Leste và quốc gia độc lập Papua New Guinea; ông Lê Huy Hoàng được bổ nhiệm làm Đại sứ tại CH Mozambique, kiêm nhiệm CH Madagascar, CH Seychelles và CH Mauritius; ông Nguyễn Mạnh Hiển được bổ nhiệm làm Đại sứ tại CH Hồi giáo Iran, kiêm nhiệm CH Arab Syria và CH Iraq.