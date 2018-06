Thủ tướng mong người dân tỉnh táo, không bị kẻ xấu lôi kéo, xúi giục

Tại buổi tiếp xúc cử tri, Thủ tướng khẳng định hoạt động của Quốc hội (QH), Chính phủ dựa trên tinh thần đổi mới, dân chủ, đối thoại thẳng thắn, trách nhiệm. Việc tạm dừng thông qua luật đặc khu cũng thể hiện trách nhiệm trước nhân dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân.

Thủ tướng cho biết: “Theo luật Đất đai, thời hạn thuê đất tối đa là 70 năm. Còn 99 năm trong trường hợp đặc biệt. Đó phải là công trình vô cùng tiêu biểu, đầu tư rất lớn, đòi hỏi chi phí cao, thu hồi vốn chậm. Quy trình duyệt công trình, dự án đặc biệt như vậy phải hết sức chặt chẽ trước khi Thủ tướng quyết định, trong đó có việc phải trình Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Bộ Chính trị, Thường vụ QH và nhiều cơ quan khác. Ngày 7.6, Thủ tướng đã trả lời báo chí về việc nên rút quy định 99 năm trong dự thảo luật đặc khu. Ngày 8.6, Chính phủ trình QH xem xét cho lùi việc thông qua dự thảo luật này để tiếp tục hoàn thiện. Tuy nhiên, một số kẻ xấu, phản động đã lợi dụng tình hình, kích động nhân dân, trong đó có việc đập phá, chống người thi hành công vụ, cản trở giao thông ở một số nơi, làm cho nhân dân hiểu nhầm nội dung luật pháp”.

Thủ tướng yêu cầu tiếp tục vận động, thuyết phục nhân dân để đồng bào hiểu hơn. Bên cạnh đó, phải lập lại trật tự, bảo đảm an ninh, an toàn cho xã hội, cho người dân; xử lý nghiêm hành vi vi phạm. Theo Thủ tướng, bản chất sâu xa là các đối tượng đã xuyên tạc sự thật, kích động quần chúng nhân dân để âm mưu việc xấu, dẫn tới tình trạng mất an ninh trật tự, đập phá tài sản nhà nước, chống người thi hành công vụ, gây cản trở giao thông, gây thiệt hại, ảnh hưởng môi trường đầu tư của đất nước. Chính vì vậy, Thủ tướng mong muốn: “Người dân cần bình tĩnh, tỉnh táo để không bị kẻ xấu lôi kéo, xúi giục”.

Điều phà từ miền Nam ra Hải Phòng

Các cử tri H.Tiên Lãng cũng phản ánh bất cập của điều 6 Nghị định 67 về cho thuê đất đai phát triển thủy sản chưa công bằng khi nơi thì người dân phải thuê đất với giá cao, nơi không. Một số cử tri cũng phản ánh về tình trạng ùn tắc giao thông ở phà Gót (H.Cát Hải, TP.Hải Phòng), việc giải ngân vốn đầu tư công còn chậm, vướng mắc về thủ tục hành chính, về nông nghiệp, cơ sở hạ tầng, giáo dục, việc làm, chính sách người có công, hạ tầng giao thông...

Trả lời ý kiến của cử tri, Thủ tướng đề nghị Hải Phòng nghiên cứu, xem xét hiệu quả đầu tư các dự án hạ tầng giao thông như nâng cấp giai đoạn 2 Cảng hàng không quốc tế Cát Bi và triển khai đầu tư thực hiện dự án cầu Tân Vũ - Lạch Huyện 2. Trước tình hình khách du lịch tới đảo Cát Bà tăng đột biến, gây ách tắc tại bến phà Gót, Thủ tướng cho biết Chính phủ đã quyết định điều 1 phà trọng tải 200 tấn từ bến phà Vàm Cống (nối An Giang với Đồng Tháp) về phục vụ tại phà Gót, hiện phà đi theo đường biển ra Hải Phòng. Thủ tướng cũng khẳng định, VN đang rất chú trọng đến phát triển nông nghiệp công nghệ cao và Chính phủ sẽ có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trong lĩnh vực này. Về kiến nghị đối với chính sách cho các gia đình thương binh, liệt sĩ, Thủ tướng đề nghị Sở LĐ-TB-XH Hải Phòng xem xét rà soát lại hồ sơ, thủ tục để nhanh chóng giải quyết cho nhân dân...