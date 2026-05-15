Chở bạn gái không đội mũ bảo hiểm, nam thanh niên đấm CSGT khi bị kiểm tra

Ngày 14.5.2026, thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết cơ quan chức năng đã khởi tố Vi Văn Công để điều tra về hành vi "chống người thi hành công vụ".

Chở bạn gái không đội mũ bảo hiểm, nam thanh niên đám CSGT khi bị kiểm tra

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, ngày 10.5, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tại đường N1-1 (khu công nghiệp Đại Đồng - Hoàn Sơn, xã Đại Đồng, Bắc Ninh), tổ công tác Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe mô tô chở theo bạn gái không đội mũ bảo hiểm, có biểu hiện quay đầu né tránh chốt kiểm tra nồng độ cồn.

Khi cán bộ CSGT ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra, nam thanh niên này không chấp hành mà điều khiển xe lao về phía cán bộ làm nhiệm vụ nhằm bỏ chạy.

Sau khi bị dừng xe, người này tiếp tục chửi bới, đe doạ, dùng tay đấm, cào cấu, tấn công khiến một cán bộ CSGT bị thương.

Trước hành vi manh động, hung hãn của nam thanh niên, tổ công tác cùng người dân đã phối hợp khống chế, bàn giao cho Công an xã Đại Đồng xử lý theo quy định.