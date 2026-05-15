Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Chở bạn gái không đội mũ bảo hiểm, nam thanh niên đấm CSGT khi bị kiểm tra
Video Thời sự

Chở bạn gái không đội mũ bảo hiểm, nam thanh niên đấm CSGT khi bị kiểm tra

Hân Hân
Hân Hân
15/05/2026 11:05 GMT+7

Khi lực lượng CSGT ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra, nam thanh niên không chấp hành mà điều khiển xe lao thẳng về phía tổ công tác nhằm tìm cách bỏ chạy. Người này sau đó chửi bới, đe dọa, dùng tay đấm, cào cấu, tấn công khiến một cán bộ CSGT bị thương.

Ngày 14.5.2026, thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết cơ quan chức năng đã khởi tố Vi Văn Công để điều tra về hành vi "chống người thi hành công vụ".

Chở bạn gái không đội mũ bảo hiểm, nam thanh niên đám CSGT khi bị kiểm tra

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, ngày 10.5, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tại đường N1-1 (khu công nghiệp Đại Đồng - Hoàn Sơn, xã Đại Đồng, Bắc Ninh), tổ công tác Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe mô tô chở theo bạn gái không đội mũ bảo hiểm, có biểu hiện quay đầu né tránh chốt kiểm tra nồng độ cồn.

Khi cán bộ CSGT ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra, nam thanh niên này không chấp hành mà điều khiển xe lao về phía cán bộ làm nhiệm vụ nhằm bỏ chạy.

Sau khi bị dừng xe, người này tiếp tục chửi bới, đe doạ, dùng tay đấm, cào cấu, tấn công khiến một cán bộ CSGT bị thương.

Trước hành vi manh động, hung hãn của nam thanh niên, tổ công tác cùng người dân đã phối hợp khống chế, bàn giao cho Công an xã Đại Đồng xử lý theo quy định.

Tin liên quan

Người đàn ông dùng ghế tấn công CSGT để anh trai vi phạm nồng độ cồn bỏ chạy

Người đàn ông dùng ghế tấn công CSGT để anh trai vi phạm nồng độ cồn bỏ chạy

Người đàn ông 44 tuổi bị xác định đã dùng ghế nhựa tấn công lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ kiểm tra nồng độ cồn tại TP.HCM nhằm giúp anh trai vi phạm lấy xe bỏ chạy vào hẻm để lẩn trốn.

Khám phá thêm chủ đề

đấm CSGT không đội mũ bảo hiểm Chống người thi hành công vụ CSGT nồng độ cồn
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận