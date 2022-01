Chợ đầu mối tối thiểu phải rộng 10.000m2

Theo Bộ Công thương, tính đến cuối năm 2020, cả nước có 8.581 chợ, trong đó có 236 chợ hạng 1 (chiếm 3%), 902 chợ hạng 2 (chiếm 11%), 7.070 chợ hạng 3 (chiếm 82%), 373 chợ chưa phân hạng (4%). Chợ được phân theo địa bàn có 6.328 chợ nông thôn (chiếm 74%), 2.253 chợ thành thị (chiếm 26%). Cả nước có 100 chợ đầu mối chiếm 1,16% tổng số chợ của cả nước.

Bộ Công thương đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định về phát triển và quản lý chợ.

Theo dự thảo này, tiêu chí chợ đầu mối gồm có vị trí gần vùng nông sản hàng hóa tập trung với quy mô lớn hoặc gần trung tâm tiêu dùng, ngoại vi các đô thị lớn; gần đầu mối giao thông, kết nối thuận tiện với mạng lưới đường bộ, đường sông hoặc đường sắt; đảm bảo các quy định hiện hành về an ninh quốc phòng , trật tự an toàn giao thông, vệ sinh an toàn thực phẩm và không gây tác động xấu tới môi trường.

Về quy mô: Diện tích mặt bằng chợ đầu mối căn cứ trên dung lượng thị trường, luân chuyển hàng hóa phục vụ cho phát triển lưu thông hàng hóa, sản xuất, tiêu dùng và xuất nhập khẩu của tỉnh, khu vực hoặc cả nước. Theo đó, dự thảo quy định diện tích mặt bằng nền chợ tối thiểu là 8.000 m2 (đối với chợ cải tạo, nâng cấp đạt chuẩn chợ đầu mối) và tối thiểu 10.000 m2 (đối với chợ đầu mối xây mới). Trong đó, không kể diện tích dành cho khuôn viên, đường đi, bãi đỗ xe và các công trình phụ trợ khác...

Ngoài ra, dự thảo cũng quy định với chợ dân sinh, phân theo hạng 1, 2 và 3 và việc điều chỉnh hạng của chợ do UBND cấp tỉnh phê duyệt.

Cụ thể chợ hạng 1 phải có trên 400 điểm kinh doanh, được đầu tư xây dựng kiên cố theo quy hoạch; được đặt ở các vị trí trung tâm kinh tế thương mại quan trọng của tỉnh, thành phố hoặc là chợ đầu mối của ngành hàng, của khu vực kinh tế và được tổ chức họp thường xuyên.





Chợ hạng 2 có từ 200 - 400 điểm kinh doanh, được đầu tư xây dựng kiên cố hoặc bán kiên cố theo quy hoạch; được đặt ở trung tâm giao lưu kinh tế của khu vực và được tổ chức họp thường xuyên hay không thường xuyên.

Chợ hạng 3 có dưới 200 điểm kinh doanh hoặc các chợ chưa được đầu tư xây dựng kiên cố hoặc bán kiên cố; chủ yếu phục vụ nhu cầu mua bán hàng hóa của nhân dân trong xã, phường và địa bàn phụ cận.