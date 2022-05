Chờ nghe trong gió mùi hương... 'Lối cũ ta về'

Lối cũ ta về cũng là chủ đề của LP do Gia Định Audio và nhạc sĩ Đức Trí sản xuất, ra mắt năm 2021. Đây là đĩa than mà như cảm nhận của MC Minh Đức, chỉ với 2 đoạn nhạc: đoạn out độc đáo của Lối cũ ta về (Thanh Tùng, Trọng Bắc hát) và phần intro cuốn hút của Đường xưa (Quốc Dũng, do Lê Hiếu hát) cũng đã đáng để mua đĩa. Bởi những bài hát này (cũng như âm nhạc được chọn cho những chủ đề của các đĩa than mà Gia Định từng phát hành) đều là những giai điệu đã quen thuộc với người yêu nhạc hàng chục năm qua, đã được định hình với người nghe từ những bản phối tưởng chừng khó có thể có phiên bản cover nào khác; nay một lần nữa, đã chinh phục người nghe, qua vẻ đẹp mới nhưng rất giàu sức gợi nhớ mà nhạc sĩ - nhà sản xuất Đức Trí “vẽ” nên bằng mỹ cảm của mình.

Và cũng chính vì sự lựa chọn và đồng hành mà khán thính giả đã dành cho các LP được thực hiện theo phong cách acoustic nhiều năm qua, nhà sản xuất đã quyết định đưa không gian âm nhạc từ phòng thu hay trên mâm xoay ấy ra sân khấu, với Musique de Salon số đầu tiên hôm 28.5, tại Nhà hát VOH Music One, TP.HCM.

Nghe nhạc bằng đĩa than từng là nếp văn hóa bình thường trong đời sống của người Sài Gòn, cũng như giới yêu nhạc nói chung. Nhưng theo thời gian, đĩa than bị các hình thức nghe khác thay thế: cassette, CD, rồi nhạc số... Và nay, đĩa than lại được tìm về. Thế nên người yêu nhạc, mê âm thanh khi đến với Lối cũ ta về tưởng như là mới, nhưng lại đưa mỗi người trở về với những kỷ niệm xưa, khám phá lại những giá trị đã từng là một phần ký ức của mình. Đó cũng chính là điều mà nhạc sĩ Đức Trí cùng Gia Định Audio mong muốn gửi gắm thông qua Musique de Salon: bằng âm thanh và âm nhạc hay tạo nên nhịp cầu kết nối các mốc thời gian và cũng là kết nối những tâm hồn yêu nhạc với nhau.

Trong đêm nhạc, 4 ca sĩ: Lân Nhã, Hương Giang, Trọng Bắc, Thanh Hà, bên cạnh việc mang đến không gian sống động cho những bài hát đã phát hành và được yêu thích từ các đĩa than trước đó, còn gửi đến người nghe ca khúc gắn với dấu ấn trong hành trình ca hát của mình. Đặc biệt, ca sĩ Hương Giang cũng tiết lộ về LP riêng của mình đang được sản xuất, cũng như “nhá hàng” bài hát sẽ có mặt: Tình là sợi tơ (Anh Bằng).

Giao lưu trong chương trình, Hương Giang - giọng ca được khán giả - nhất là khán giả của các phòng trà TP.HCM ái mộ đã chia sẻ những “nỗi niềm của ca sĩ phòng trà”, những kỷ niệm phòng thu mà không phải nghệ sĩ nào cũng được trải nghiệm. Bởi như cô thổ lộ, “tuy không còn lạ với việc thu âm, nhưng khi bắt đầu thu cho đĩa than và làm việc với nhạc sĩ Đức Trí, lại hoàn toàn khác”.





“Khi nghe Đức Trí gọi cho tôi để thu LP đầu tiên - Lặng lẽ tiếng dương cầm gần 10 năm trước, tôi hơi bất ngờ. Vì tôi vốn là ca sĩ khá lặng lẽ, dù có bề dày kinh nghiệm… Tôi hỏi Trí sao biết tới Hương Giang, Trí bảo nhờ anh Dũng Đà Lạt (tôi và anh Dũng thường biểu diễn tại Phòng trà We, TP.HCM). Tôi lại hỏi anh Dũng lúc đó sao có số điện thoại của tôi, ảnh vừa đánh guitar vừa trả lời rất tỉnh: search google”, Hương Giang kể.

Theo cô, “thông thường ca sĩ đi thu sẽ có sẵn bản hòa âm, beat nhạc thu sẵn, ca sĩ chỉ vào nghe theo và tập y như bố cục đó để hát. Nhưng khi thu âm với Trí, tôi rất thích cách làm việc của Trí. Đó là mời cả ban nhạc và ca sĩ đến, cùng trao đổi về cách hát. Ca sĩ có ý kiến của họ cho từng bài. Đây là điều rất quan trọng trong vấn đề xử lý của ca sĩ đối với một bài hát. Vì đôi khi nhạc được làm sẵn, ca sĩ sẽ bị gò bó, không thoải mái để thể hiện, lột tả hết cảm xúc của mình”, Hương Giang chia sẻ, và nói vui rằng, “có lẽ từ đó, và may mắn làm sao, đĩa nghe thấy được, bán được (cười) nên mình vẫn tiếp tục được mời thu âm...”.

Còn với Thanh Hà, ca sĩ đầu tiên được Gia Định Audio thực hiện album riêng - đĩa than Tình vẫn còn xanh (2020), cùng tiếng hát chín muồi và nồng nàn, gợi cảm của gần 30 năm tuổi nghề, cô cũng thật duyên dáng và hóm hỉnh khi gắn kết kỷ niệm, dấu son, cột mốc ca hát mỗi khi trình bày bản nhạc nào. Không quá lời khi cho rằng, Thanh Hà là ca sĩ chưa bao giờ cũ trong mắt người hâm mộ, bởi cô liên tục cập nhật những làn sóng mới từ thị trường âm nhạc, có thể hát những bài hát rất hot bây giờ theo phong cách đang được khán giả trẻ lẫn cực trẻ yêu thích, bên cạnh chinh phục người nghe với những bản nhạc nhuốm màu thời gian.

Có thể nói, cùng với âm nhạc hay, giọng hát đẹp (đã được minh chứng qua sự ủng hộ của người nghe với 9 đĩa than mà Gia Định và nhạc sĩ Đức Trí đã giới thiệu), những câu chuyện nghề được nghệ sĩ biểu diễn sẻ chia đã góp phần điểm xuyết và tạo nên dư âm cho Lối cũ ta về, trong một đêm cuối tuần vừa kịp dứt cơn mưa trước khi chương trình bắt đầu. "Hy vọng Gia Định Audio đủ sức để thỉnh thoảng lại tái diễn một đêm", đây không chỉ là ước mong của nhạc sĩ Đức Trí, mà còn là sự trông đợi, một cách lạc quan, từ khán giả, những người đồng hành và yêu cái đẹp của âm nhạc, âm thanh!