Chở thú cưng ra đường coi chừng 'gặp' Nghị định 168, sẽ bị phạt 14 triệu đồng

Chở thú cưng bằng xe máy có thể gây tai nạn giao thông

Theo luật sư Nguyễn Hải Long (Đoàn luật sư tỉnh Tây Ninh), những người có thói quen chở thú cưng (thường là mèo, chó, bên cạnh đó là các vật nuôi, gia súc gia cầm khác) ra đường bằng xe máy cần lưu ý NĐ 168 (Nghị định 168/2024/NĐ–CP). Bởi lẽ có thể sẽ đối diện với mức xử lý nghiêm, bị phạt tiền.

Luật sư Long cho hay, tại khoản 3 Điều 33 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 quy định, người lái xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy không được thực hiện một các hành vi như: đi xe dàn hàng ngang; đi xe vào phần đường dành cho người đi bộ và phương tiện khác; sử dụng ô, thiết bị âm thanh, trừ thiết bị trợ thính; sử dụng xe để kéo, đẩy xe khác, vật khác, dẫn dắt vật nuôi, mang, vác và chở vật cồng kềnh; chở người đứng trên xe, giá đèo hàng hoặc ngồi trên tay lái; xếp hàng hóa trên xe quá giới hạn quy định…

Điều này đồng nghĩa khi lái xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy không được sử dụng xe để dẫn dắt thú cưng khi tham gia giao thông đường bộ.

Chở chó phía sau xe máy, có nguy cơ bị phạt tiền tới 14 triệu đồng ẢNH: THANH NAM

"Trong điểm b khoản 2 của Điều 14 của NĐ 168 có nêu rõ về mức xử phạt người điều khiển, dẫn dắt vật nuôi, điều khiển xe vật nuôi kéo vi phạm quy tắc giao thông đường bộ. Cụ thể, người điều khiển xe máy dắt thú cưng, vật nuôi đi dạo bằng xe máy (không gây tai nạn giao thông), người điều khiển xe máy chở thêm người ngồi sau dắt thú cưng, vật nuôi đi dạo bằng xe máy (không gây tai nạn giao thông) thì bị phạt tiền từ 600.000 đồng đến 800.000 đồng. Người điều khiển xe máy dắt thú cưng, vật nuôi đi dạo bằng xe máy (gây tai nạn giao thông), người điều khiển xe máy chở thêm người ngồi sau dắt thú cưng, vật nuôi đi dạo bằng xe máy (gây tai nạn giao thông) sẽ bị phạt tiền từ 10.000.000 - 14.000.000 đồng, bị trừ điểm giấy phép lái xe 10 điểm (điểm d khoản 13 Điều 7 Nghị định 168/2024/NĐ-CP)", luật sư Long cho biết.

Cũng theo luật sư này, người điều khiển xe máy chở thú cưng, vật nuôi ngồi trên xe máy sẽ bị phạt tiền từ 400.000 - 600.000 đồng. Còn người điều khiển, dẫn dắt vật nuôi, điều khiển xe vật nuôi kéo đi vào đường cao tốc bị phạt tiền từ 1.000.000 - 2.000.000 đồng.

Ngoài ra, theo điểm a khoản 5 Điều 12 Nghị định 168/2024/NĐ-CP cũng có quy định về lỗi dắt thú cưng, vật nuôi đi dạo bằng xe máy đối với người ngồi sau xe máy. Cụ thể, sẽ phạt tiền từ 400.000 - 600.000 đồng đối với người được chở trên xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô, các loại xe tương tự xe gắn máy thực hiện việc "bám, kéo, đẩy xe khác, vật khác, dẫn dắt vật nuôi, mang vác vật cồng kềnh, đứng trên yên, giá đèo hàng hoặc ngồi trên tay lái của xe".

Sở dĩ chở thú cưng ra đường bằng xe máy có thể bị phạt, vì theo luật sư Long, hành vi này tiềm ẩn nhiều rủi ro. Nhất là khi thú cưng bất chợt nhảy xuống đường khiến người tham gia giao thông không xử lý kịp tình huống, có thể gây tai nạn giao thông...

Người điều khiển xe máy chở thú cưng, vật nuôi ngồi trên xe máy sẽ bị phạt tiền từ 400.000 - 600.000 đồng ẢNH: THANH NAM

Làm thế nào để có thể chở thú cưng bằng xe máy mà không bị phạt?

Chị Vũ Thị Như An (32 tuổi), làm việc ở 220 Phan Xích Long (Q.Phú Nhuận, TP.HCM), cho biết có nuôi thú cưng và thường dẫn ra đường. Kể từ khi Nghị định 168/2024/NĐ–CP về việc "Quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ và trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe" có hiệu lực từ ngày 1.1.2025, chị An không còn dám chở thú cưng bằng xe máy nữa.

Chị An hỏi: "Làm thế nào để có thể chở thú cưng bằng xe máy mà không bị phạt?". Đây cũng là thắc mắc của nhiều người trẻ hiện nay.

Trên mạng xã hội Facebook, nhiều hướng dẫn về điều này. Họ "hiến kế" nhiều cách như thay vì chở bằng xe máy thì hãy chở bằng ô tô. Cách khác, nên mua thùng, túi chuyên dụng và để thú cưng trong đó.