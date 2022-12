Christina Aguilera đón sinh nhật ở vịnh Hạ Long

Christina Aguilera vừa bước sang tuổi 42 vào ngày 18.12, ngôi sao người Mỹ kỷ niệm ngày đặc biệt này ở Việt Nam nhân dịp có lịch trình tại mảnh đất hình chữ S. Cách đây ít giờ, giọng ca Come on Over Baby khoe loạt ảnh mừng tuổi mới với không gian ngập trong bóng bay với tông màu pastel ngọt ngào, nhẹ nhàng. Cô hát mừng sinh nhật, nhận những lời chúc tốt đẹp từ bạn bè thân thiết và vị hôn phu Matthew Rutler giữa khung cảnh tuyệt đẹp của Hạ Long.

Ngôi sao 8X tận hưởng khoảng thời gian thư giãn trên du thuyền sang trọng, chiêm ngưỡng vẻ đẹp hùng vĩ, choáng ngợp của kỳ quan thiên nhiên nổi tiếng ở khoảng cách gần nhất. Nữ ca sĩ cũng trải nghiệm ngồi trực thăng ngắm nhìn vẻ đẹp của vịnh Hạ Long từ trên cao hay thử chèo thuyền tự khám phá những nét độc đáo của khu vịnh. Christina Aguilera gọi đây là “cuộc phiêu lưu dịp sinh nhật”. Những trải nghiệm thú vị này đều được người đẹp chụp ảnh, quay video và đăng tải trên trang Instagram có hơn 8,6 triệu người theo dõi.





Được biết, Christina Aguilera đến Việt Nam để biểu diễn vào tối 20.12. Nhân dịp này, cô cùng vị hôn phu Matthew Rutler đến sớm ít ngày để đón sinh nhật và có thời gian khám phá vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa ở mảnh đất hình chữ S. Trước khi khoe loạt ảnh mừng tuổi mới ở Hạ Long, nữ ca sĩ đình đám được bắt gặp xuất hiện tại một khách sạn ở Hà Nội vào hôm 18.12.

Christina Aguilera sinh năm 1980, cô bắt đầu sự nghiệp ca hát tại Mỹ từ đầu thập niên 1990, nổi tiếng khắp thế giới với hàng loạt album: Christina Aguilera, Mi Reflejo, Stripped, Back to Basics, Bionic, Lotus… và mới đây nhất là Aguilera ra mắt hồi tháng 5.2022. Trong suốt sự nghiệp ca hát, Christina Aguilera giành được nhiều thành tích, giải thưởng đáng tự hào, trong đó có 5 giải Grammy. Cô cũng từng được các tạp chí Rolling Stone, Consequence of Sound vinh danh là một trong những ca sĩ vĩ đại nhất mọi thời đại.