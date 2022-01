Chủ tịch nước dự lễ thông xe cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04, Công an tỉnh Bắc Ninh) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hải Long (27 tuổi) về hành vi “chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy” và 12 bị can khác liên quan.