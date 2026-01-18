Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng yêu cầu xác minh tiểu sử Đại biểu Quốc hội Trương Trung Phụng

Kiều Mai Sơn
Kiều Mai Sơn
18/01/2026 06:15 GMT+7

Ngày 16.1, ông Lê Hải Hòa, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng, đã có văn bản gửi Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Cao Bằng cùng các đơn vị liên quan xác minh tiểu sử Đại biểu Quốc hội Trương Trung Phụng.

Báo Thanh Niên ngày 14.1.2026 có bài viết Đại biểu Quốc hội Trương Trung Phụng đoàn kết với Mặt trận Việt Minh phản ánh cuốn Lịch sử Đảng bộ tỉnh Cao Bằng (1930 - 2020) do NXB Chính trị Quốc gia Sự thật phát hành (2020 - ảnh) gọi ông Trương Trung Phụng là thổ phỉ. Cụ thể, trang 170 sách này viết: "Nhóm thổ phỉ do Trương Trung Phụng và Vi Cao Chấn cầm đầu khoảng 200 tên chiếm giữ một vùng thuộc các xã Cô Ba, Cốc Pàng, Đức Hạnh (Bảo Lạc)…".

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng yêu cầu xác minh tiểu sử Đại biểu Quốc hội Trương Trung Phụng- Ảnh 1.

Ảnh: Tư liệu

Sau khi nhận được phản ánh của Báo Thanh Niên, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng ra văn bản chỉ đạo: Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Cao Bằng chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan xác minh, làm rõ nội dung thông tin nêu trong bài báo; đối chiếu với tư liệu lịch sử chính thống, hồ sơ, tài liệu lưu trữ có liên quan. Trên cơ sở kết quả xác minh, tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 26.1.2026, trong đó đề xuất phương án xử lý, cung cấp thông tin theo quy định.

Trong văn bản, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng cũng đề nghị: Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Cao Bằng phối hợp rà soát thông tin về ông Trương Trung Phụng trong cuốn Lịch sử Đảng bộ tỉnh Cao Bằng (1930 - 2020) xuất bản năm 2020; đối chiếu với các tư liệu lịch sử có liên quan; làm rõ tính chính xác của thông tin Báo Thanh Niên nêu và phối hợp cung cấp kết quả rà soát về Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh phục vụ tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh Cao Bằng.

Tin liên quan

Vừa giành Cánh diều vàng, Nhã Phương đến Cao Bằng làm từ thiện

Vừa giành Cánh diều vàng, Nhã Phương đến Cao Bằng làm từ thiện

Nhã Phương đã đến tận nhà thăm hỏi các gia đình đặc biệt là những chị em phụ nữ gặp khó khăn tại xã Phong Nặm, Cao Bằng trong vai trò đại sứ của chương trình Đồng hành cùng phụ nữ biên cương .

Hành trình tới vương miện Miss World 2019 của cô gái Cao Bằng Lương Thùy Linh

Báo Thanh Niên tặng không gian đọc sách cho học sinh vùng biên giới Cao Bằng

Khám phá thêm chủ đề

UBND tỉnh Cao Bằng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ Cao Bằng Nxb chính trị quốc gia Đại biểu quốc hội Trương Trung Phụng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận