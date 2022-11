Chưa có phương án xử lý hộ chiếu đã cấp thiếu nơi sinh

Chiều 15.11, ngay sau phiên bế mạc, Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường đã tổ chức họp báo thông tin kế quả kỳ họp 4 Quốc hội XV.

Tại họp báo, báo chí nêu câu hỏi về việc khi Quốc hội đồng ý bổ sung thông tin nơi sinh vào trang nhân thân của mẫu hộ chiếu mới thì phương án xử lý với số hộ chiếu mới đã được cấp từ 1.7.2022 tới nay như thế nào.

Được giao nhiệm vụ trả lời câu hỏi này, ông Trịnh Xuân An, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Quốc phòng - An ninh (cơ quan thẩm tra nội dung này - PV) cho biết, theo tờ trình số 443 ngày 29.10.2022 của Chính phủ, khi đánh giá tác động của chính sách này có nêu rõ việc bổ sung thông tin nơi sinh vào trang nhân thân của hộ chiếu "không làm phát sinh thủ tục, chi phí".

Cụ thể, ông An cho biết, tờ trình của Chính phủ nêu rõ: "Do đây là thông tin bắt buộc công dân phải khai để cơ quan quản lý xuất nhập cảnh cập nhật thông tin vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh. Cơ quan cấp phát hộ chiếu có thể khai thác thông tin về nơi sinh của công dân có trong cơ sở dữ liệu để in hộ chiếu".

"Cái này rất rõ trong tờ trình, Chính phủ khẳng định không phát sinh thủ tục, chi phí", ông An nhấn mạnh.

Về câu hỏi xử lý thế nào đối với số hộ chiếu mẫu mới đã được cấp từ 1.7.2022 tới nay, ông An cho biết, "trong tờ trình và trong phần Chính phủ trình chưa đánh giá nội dung này".

"Nếu có sự quan tâm thì chúng tôi sẽ tìm hiểu thêm. Hôm nay không thể đánh giá được là chi phí bao nhiêu tiền hay thời gian bao nhiêu. Cái này cần có thời gian để nghiên cứu, trao đổi với cơ quan quản lý", ông An giải thích.

Tuy vậy, ông An nhấn mạnh lại tờ trình của Chính phủ khẳng định không phát sinh thủ tục và chi phí. Bên cạnh đó, trước đây khi bổ sung thông tin nơi sinh vào trang bị chú trên hộ chiếu thì Bộ Công an làm rất nhanh, chỉ trong 2 ngày và miễn phí.





Tiếp tục nghiên cứu, có ý kiến giám sát thực hiện

Khi được hỏi về việc khi thẩm tra, Ủy ban Quốc hội - An ninh có đặt ra và thảo luận về phương án xử lý đối với những hộ chiếu đã được cấp hay không, ông An cho hay, do tờ trình không nêu việc xử lý hộ chiếu đã in, cấp còn cơ quan thẩm tra chỉ thẩm tra, đánh giá trên nội dung Chính phủ trình.

"Chính phủ trình nội dung nào thẩm tra đánh giá nội dung đó. Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Quốc phòng - An ninh nêu rõ là đồng ý chủ trương bổ sung nơi sinh vào trang nhân thân hộ chiếu phổ thông theo đề nghị của Chính phủ", ông An giải thích.

Ông An cũng nhấn mạnh, việc Quốc hội thông qua nội dung này thể hiện trách nhiệm, linh hoạt của Quốc hội chúng ta đối với vấn đề quan trọng, phát sinh phải xử lý.

Còn những vấn đề thực tế đặt ra như xử lý các hộ chiếu đã in, cấp mà đại biểu Quốc hội, báo chí đặt ra thì cơ quan thẩm tra sẽ nghiên cứu, tiếp tục có ý kiến với các cơ quan quản lý xử lý, làm sao đó có chính sách thực sự phù hợp để đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của người dân.

Chủ trì họp báo, Tổng thư ký Bùi Văn Cường nói, có lẽ khi Chính phủ trình nội dung này thì các cơ quan quản lý đã tính toán đầy đủ. "Tôi nghĩ không có cái gì lãng phí ở đây đâu", ông Cường nói.

Tại Nghị quyết về kỳ họp thứ 4 Quốc hội khoá XV vừa được Quốc hội thông qua tại phiên bế mạc chiều 15.11, Quốc hội đồng ý bổ sung thông tin “nơi sinh” vào hộ chiếu cấp cho công dân Việt Nam; giao Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành có liên quan sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền để triển khai thực hiện.

Việc cấp mẫu hộ chiếu mới được Bộ Công an thực hiện từ 1.7.2022. Theo báo cáo đề ngày 7.8.2022 phục vụ phiên chất vấn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bộ trưởng Công an cho biết tới thời điểm báo cáo, Bộ Công an đã cấp 272.000 hộ chiếu mẫu mới.