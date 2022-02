Chùa Phúc Khánh làm lễ cầu an online, người dân vẫn đến cửa vái vọng

Tối 14.2.2022, tín đồ phật tử đã tập trung bên ngoài cửa chùa Phúc Khánh để vái vọng, cầu an dù chùa đã tổ chức làm lễ cầu an trực tuyến.

Trên livestream cầu an của chùa Phúc Khánh (TP.Hà Nội), 1.800 người đang theo dõi. Ngay trước cửa, gần 100 người cũng tập trung vái vọng dù cổng chùa đã đóng kín.

Lực lượng chức năng phường Thịnh Quang (Q.Đống Đa) đã khá vất vả khi phải nhắc nhở người dân giải tán để phòng chống dịch Covid-19. Lực lượng cảnh sát trật tự, CSGT cùng cứu hỏa phối hợp đảm bảo trật tự, an toàn trong khu vực phía trước cửa chùa Phúc Khánh.





Nhiều người dân còn mở điện thoại để xem livestream lễ cầu an trước cổng chùa đóng chặt vì muốn được nghe trực tiếp các sư thầy giảng kinh dù không được vào trong chùa để làm lễ. Một số người lớn tuổi không tiếp cận được với công nghệ nên phải đến tận nơi.

Đây là năm thứ 2 chùa Phúc Khánh tổ chức lễ cầu an trực tuyến do tình hình phức tạp của dịch bệnh Covid-19 ở Hà Nội. Lễ cầu an ở chùa Phúc Khánh mỗi năm thu hút hàng ngàn lượt người tham gia trực tiếp, là một hoạt động tâm linh quen thuộc trong dịp đầu xuân của nhiều người dân thủ đô.