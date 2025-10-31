Chung dòng máu Lạc Hồng: Nghĩa cử của gia đình người bảo vệ

Những bước chân xuyên mưa lũ

Thiên tai gần như là "người bạn cũ" đầy khắc nghiệt của hầu hết các địa phương ở miền núi cao TP.Đà Nẵng. Năm nào mưa lớn, đất đá cũng sạt xuống, đường bị chia cắt, nhiều ngôi làng buộc phải di dời khẩn cấp. Trận mưa lũ lịch sử những ngày qua là minh chứng cụ thể và đau xót nhất về sự tàn phá của thiên tai. Hầu như những tuyến đường huyết mạch dẫn về các xã vùng cao đều sạt lở nặng nề, gây chia cắt hoàn toàn, khiến công tác cứu hộ, cứu nạn càng thêm gian nan.

Ông Nguyễn Binh, người đã cùng gia đình 2 lần hiến gần 1.500 m² đất cho thôn, xã ẢNH: PHẠM ANH

Tại xã Trà Tập, tình hình diễn biến đặc biệt phức tạp. Hàng chục điểm sạt lở liên tiếp xuất hiện, đặc biệt là ở các thôn vùng cao như Lăng Lương, Tu Nấc, Tăk Pổ... Tình hình nguy hiểm buộc chính quyền xã phải khẩn trương tổ chức sơ tán hàng chục hộ dân ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở. Giữa lúc ấy, lực lượng đoàn viên thanh niên chính là những người có mặt đầu tiên, không quản hiểm nguy, cùng chính quyền đến tận từng nóc nhà, từng sườn đồi để vận động, hỗ trợ người dân di dời. Họ là những cánh tay nối dài, đưa người dân thoát khỏi thảm họa.

Điểm trường Lăng Lương, nơi được chọn làm điểm sơ tán tập trung cho 16 hộ dân với hơn 90 nhân khẩu, đã trở thành "ngôi nhà chung" bất đắc dĩ trong những ngày mưa lũ. Sáng sớm, con đường dẫn lên điểm trường mờ mịt trong màn mưa; đất đỏ nhão ra vì sạt lở, bám dày dưới chân khiến mỗi bước đi nặng trĩu. Thế nhưng, từng thùng mì, bao gạo, két nước, nhu yếu phẩm thiết yếu vẫn đều đặn được đoàn viên thanh niên, cán bộ xã và các thầy cô giáo vận chuyển bằng sức người vào tận nơi để tiếp tế.

Tại điểm sơ tán Lăng Lương, những phòng học cũ được dọn sạch, nhường chỗ cho những tấm chiếu làm chỗ ngủ. Ngoài hiên, giữa không gian rộng chừng 60 m², được dựng lên từ những tấm bạt che tạm, bếp lửa vẫn đỏ rực, khói bếp quyện mùi khói củi và mùi mì tôm thơm nồng. Dù điều kiện sinh hoạt còn thiếu thốn, nhưng trên khuôn mặt khắc khổ của bà con luôn nở nụ cười khi nhắc đến những người trẻ nhiệt huyết.

Hội trường thôn Tuyết Diêm 3 được xây trên mảnh đất do gia đình ông Nguyễn Binh hiến tặng ẢNH: PHẠM ANH

Chị Hồ Thị Ky (35 tuổi, ở làng Lăng Lương) cho biết gia đình chị có 4 người được sơ tán đến điểm tập trung từ nhiều ngày trước. Mưa lớn, đường sạt khiến việc sinh hoạt gặp nhiều khó khăn, nhưng nhờ sự có mặt, hỗ trợ kịp thời của lực lượng đoàn viên, gia đình chị có thể yên tâm tránh trú. "Nhờ có mấy anh chị đoàn viên thanh niên, cán bộ xã lo cho từng bữa ăn, từng chai nước, nên bà con yên tâm hơn nhiều. Ở đây có mì tôm, trứng, rau rừng do đoàn viên mang vào. Không lo đói nữa, chỉ mong trời sớm tạnh để được về sửa lại nhà", chị Ky bày tỏ.

'S Ẽ KHÔNG CÓ AI PHẢI ĐƠN ĐỘC'

Giữa dòng người hối hả ứng cứu có bóng dáng cô giáo trẻ Trà Thị Thu đều đặn túc trực tại 2 điểm Tăk Pổ và Lăng Lương. Là giáo viên tiểu học, lại là đoàn viên tích cực, cô hiểu rằng trong lúc này, nhiệm vụ quan trọng nhất là chăm lo cho học sinh và phụ huynh được an toàn tuyệt đối. Khi phát hiện khu sơ tán thiếu mái che, mưa tạt vào lớp học, cô cùng các đoàn viên trong thôn không ngần ngại chặt tre, căng bạt làm mái tạm để chắn gió, bảo vệ bà con. Mỗi khi thiếu thốn thứ gì, cô lại kết nối ngay với xã hoặc các nhóm thiện nguyện dưới xuôi để bổ sung kịp thời.

Con đường do ông Nguyễn Binh tặng đất cho thôn xây dựng ẢNH: PHẠM ANH

"Ở vùng cao này, thiên tai là điều không thể tránh. Vì vậy, cái gì thiếu cũng có thể chờ, nhưng sự an toàn của bà con thì không thể chờ được. Là giáo viên, lại là đoàn viên, tôi chỉ nghĩ đơn giản mình còn trẻ càng phải có trách nhiệm hơn, còn sức giúp được gì cứ giúp. Chỉ mong góp chút sức nhỏ để mọi người yên tâm qua mùa mưa lũ", cô Thu nói với giọng kiên định.

Từ đầu đợt mưa đến nay, Đoàn xã Trà Tập đã huy động gần 500 đoàn viên thanh niên từ các chi đoàn thôn, trường học và lực lượng công an, dân quân tham gia công tác phòng chống thiên tai. Nhiều đội thanh niên xung kích được thành lập, chia thành từng nhóm nhỏ trực tại các khu dân cư, vừa tuyên truyền, vừa hỗ trợ người dân chằng chống nhà cửa. Ngoài ra, các đoàn viên còn đảm nhận vai trò là "tai mắt" của chính quyền địa phương, cập nhật liên tục tình hình mưa lũ, sạt lở, để kịp thời báo cáo và ứng phó.

Anh Hồ Văn Thanh, Bí thư Đoàn xã Trà Tập, nhớ lại có những khu vực phải đi bộ gần 4 km, băng qua suối, lội bùn mới đến được điểm sơ tán. Có hôm mưa lớn quá, nước tràn qua đường, cả nhóm dùng dây buộc tay nhau để tránh trượt ngã. "Chúng tôi xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên của tuổi trẻ vùng cao. Mỗi mùa mưa đến, đoàn xã đều lên phương án sẵn sàng, phân công cụ thể từng nhóm phụ trách địa bàn, đảm bảo khi có mưa lớn là vào cuộc ngay. Nhờ vậy, đợt này không có thiệt hại về người, bà con được di dời kịp thời", anh Thanh nói.

Anh Hồ Văn Thanh cho hay không chỉ lo cho người dân, các đoàn viên thanh niên còn vận chuyển lương thực, thuốc men, nước uống vào các điểm bị cô lập. Nhiều đêm, họ cùng các lực lượng cắm chốt ở điểm sơ tán, vừa hỗ trợ, vừa động viên bà con ổn định tinh thần với niềm tin rằng: "Sẽ không có ai phải đơn độc trong mưa lũ". Đây như một lời hứa danh dự của thế hệ trẻ với đồng bào mình.

L ÀM VIỆC XUYÊN ĐÊM

Trao đổi với PV Thanh Niên, bà Phạm Thị Mỹ Hạnh, Phó bí thư Đảng ủy xã Trà Tập, khẳng định trong bối cảnh mưa lớn kéo dài, tình hình sạt lở đang diễn biến phức tạp, đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của nhân dân, lực lượng đoàn viên, thanh niên xã Trà Tập đã thể hiện tinh thần xung kích, trách nhiệm rất đáng trân trọng. "Các bạn là những người có mặt đầu tiên cùng chính quyền địa phương đến từng nóc nhà, từng khu vực có nguy cơ sạt lở để vận động, hỗ trợ người dân di dời đến nơi an toàn, dựng bạt, gia cố điểm trú ẩn tạm", bà Hạnh nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Binh chăm sóc người mợ của vợ, nay đã 95 tuổi ẢNH: PHẠM ANH

Dù thời tiết khắc nghiệt, đường sá chia cắt, các bạn vẫn không nề hà khó khăn, làm việc xuyên đêm để giúp bà con tránh trú an toàn. Không chỉ dừng lại ở việc di dời và hỗ trợ tại chỗ, đoàn viên thanh niên còn tổ chức các chuyến đi bộ gùi cõng hàng, chủ yếu là mì tôm, nước uống, cá khô, áo ấm… đến các điểm bị cô lập hoàn toàn do sạt lở. "Những việc làm ấy cho thấy rõ tinh thần "đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên". Đây là nguồn động viên lớn giúp chính quyền và nhân dân Trà Tập thêm vững tin vượt qua giai đoạn nguy hiểm này", bà Hạnh cho biết.

Phó bí thư Đảng ủy xã Trà Tập chia sẻ: "Ở những nơi như Trà Tập, khi thiên tai đến, mọi sự giúp đỡ đều trở nên quý giá. Những đôi vai trẻ gùi nhu yếu phẩm băng qua bùn đất ấy, với người dân, không chỉ mang đến đồ ăn mà còn là niềm tin, là chỗ dựa tinh thần kiên cố giữa bão lũ".