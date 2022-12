Chung kết World Cup 2022: 'Mbappe ghi 2 bàn và Messi... sẽ khóc!'

Trong dòng tweet vừa đăng trên mạng xã hội Twitter, ông Piers Morgan viết: “Dự đoán: Tuyển Pháp sẽ thắng Argentina 3-1 để bảo vệ thành công chức vô địch World Cup. Mbappe sẽ ghi 2 bàn, Griezmann là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu và Messi sẽ khóc”.

Trước đó, ở bán kết ông Piers Morgan cũng đăng đàn dự đoán tuyển Croatia sẽ thắng tuyển Argentina và siêu sao Messi vì thế sẽ không thể vĩ đại ngang với Cristiano Ronaldo.

Tuy nhiên, thực tế diễn ra ngược lại, tuyển Argentina thi đấu thăng hoa đã đánh bại Croatia 3-0 trong đó siêu sao Messi ghi 1 bàn, và góp công cùng kiến tạo trong 2 bàn còn lại cho đàn em Alvarez ghi để vào chung kết World Cup lần thứ 2 trong 8 năm sau lần ở Brazil năm 2014.





Cũng sau trận tuyển Argentina thắng Croatia với màn trình diễn siêu hạng của Messi, nhiều đánh giá từ báo chí Anh và thế giới khẳng định siêu sao này đã vượt xa đối thủ lâu năm cạnh tranh là Cristiano Ronaldo của tuyển Bồ Đào Nha.

Mặc dù vậy, ông Piers Morgan vẫn không phục, tiếp tục mở một chương trình bình luận trên kênh truyền thông riêng của mình để đưa ra các nhận định vì sao ông xem Cristiano Ronaldo hơn hẳn Messi.

Theo tờ Marca của Tây Ban Nha, các cuộc tranh luận giữa Messi và Cristiano Ronaldo ai hơn ai có lẽ sẽ chấm dứt nếu như siêu sao người Argentina cùng các đồng đội vượt qua tuyển Pháp để vô địch World Cup 2022.

Đây có lẽ là lý do mà ông Piers Morgan có dự đoán gây sốc với Messi và tuyển Argentina sẽ thua Pháp 1-3, qua đó siêu sao Cristiano Ronaldo dù đã ra về từ vòng tứ kết nhưng vẫn có lý do để so bì với đối thủ lâu năm của mình mà nhà báo này ủng hộ.