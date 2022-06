Chứng khoán khắp nơi chao đảo

Hôm qua 14.6, thị trường chứng khoán (TTCK) VN tăng nhẹ với hai chỉ số chính đóng cửa trong sắc xanh. Cuối phiên, VN-Index tăng 3,27 điểm, tương ứng tăng 0,27% lên 1.230,31 điểm và HNX-Index cộng thêm 1,71 điểm, tương ứng 0,59% lên 290,08 điểm. Dù thị trường không còn diễn ra cảnh bán tháo nhưng sự hồi phục này chưa thấm vào đâu với mức giảm đến 57 điểm của VN-Index như phiên trước đó.

Đặc biệt, thanh khoản lại sụt giảm mạnh cho thấy nhà đầu tư (NĐT) còn khá lo lắng. Hơn nữa, số lượng cổ phiếu (CP) giảm giá vẫn chiếm áp đảo như sàn TP.HCM có 288 mã giảm, trong đó có 24 mã rớt hết biên độ trong khi chỉ có 173 mã tăng. Chỉ sau 2 phiên giảm mạnh là cuối tuần qua và ngày 13.6, nhiều CP đã giảm sâu hơn cả đợt thị trường lao dốc trong tháng 4 đến đầu tháng 5. Ví dụ, các mã ngành thép như HPG, HSG, NKG; các CP ngành ngân hàng, chứng khoán như HDB, ACB, STB, SHB, VND,SSI, FTS… đều giảm sâu và về ngang bằng hoặc thậm chí thấp nhất kể từ cuối năm 2020 đến nay. Trong khi đó, hàng loạt báo cáo từ các công ty chứng khoán hay chuyên gia tài chính đều cho thấy tốc độ tăng trưởng của ngành ngân hàng sẽ tiếp tục đạt mức hai con số trong năm nay. Hay nhóm CP thủy sản dù được đánh giá tốt khi thị trường thế giới hồi phục mạnh giúp kim ngạch xuất khẩu của các doanh nghiệp tăng vượt bậc nhưng cũng bị bán tháo trong các phiên giao dịch, đưa nhiều CP về giá thấp nhất trong vòng 1 năm qua… Nhìn chung, bất kể doanh nghiệp hoạt động tốt hay xấu thì CP cũng bị bán mạnh.

Ông Lê Quang Minh, Trưởng phòng Phân tích Công ty chứng khoán Mirae Asset, nhận định các NĐT đã bị tác động tâm lý từ TTCK Mỹ từ cuối tuần qua đến nay. NĐT đều lo lắng sau thông tin lạm phát tháng 5 của Mỹ lập đỉnh mới cũng có thể tác động đến nhiều nước và gây ảnh hưởng đến cả VN trong thời gian tới. Từ đó, khả năng tăng lãi suất lên cao từ Mỹ hay nhiều nước khác để kiềm chế lạm phát cũng sẽ lan dần đến VN. Chính vì vậy, áp lực bán mạnh và diễn ra khá quyết liệt trong phiên đầu tuần. Tâm lý tháo chạy khỏi các tài sản rủi ro trong bối cảnh kinh tế thế giới gặp thách thức và lãi suất tăng đã nhanh chóng lan rộng, kể cả VN.

Xu hướng giảm trong ngắn hạn có thể tiếp tục diễn ra khi lo lắng này vẫn chưa chấm dứt. Bên cạnh đó, nỗi sợ từ đợt giảm mạnh diễn ra từ tháng 4 đến giữa tháng 5 khiến nhiều NĐT vẫn đứng ngoài quan sát. Đó là chưa kể những khó khăn như thị trường trái phiếu doanh nghiệp vẫn chưa thể khơi thông khiến ngành bất động sản có thể gặp khó để tăng trưởng đã khiến cho NĐT chưa thể có cái nhìn khả quan hơn về triển vọng của thị trường…

Trong báo cáo chiến lược tháng 6 mới công bố với chủ đề “Một con đường chông gai nhưng không chùn bước”, Công ty chứng khoán Maybank Investment Bank đánh giá nền kinh tế của VN ghi nhận đà phục hồi đáng ngạc nhiên trong 5 tháng đầu năm 2022. Nhu cầu tăng nhanh đã đẩy tổng doanh thu bán lẻ trong tháng 5 vừa qua leo lên mức kỷ lục của kỳ trong lịch sử, khoảng 477.000 tỉ đồng trong tháng 5, tương ứng tăng 21,3% so với cùng kỳ. Về mặt sản xuất, PMI tháng 5 của VN cũng tăng lên 54,7, mức cao nhất kể từ năm 2018. Công ty này tin rằng nền kinh tế VN đã trở lại quỹ đạo tăng trưởng. Bất chấp áp lực do giá nhiên liệu tăng và nhu cầu mở lại, lạm phát có khả năng vẫn dưới mức mục tiêu 4% của Ngân hàng Nhà nước trong năm nay mà không cần tăng lãi suất đáng kể.





Chứng khoán thế giới lao dốc

Hôm qua, TTCK nhiều nơi tại châu Á cũng giảm mạnh như Nikkei 225 của Nhật sụt 1,33%; Kosdaq của Hàn Quốc giảm 0,63%; S&P/ASX 300 của Úc bốc hơi 3,57%; Straits Times Index của Singapore giảm gần 1%; hay TTCK Lào cũng rớt gần 2%... Tương tự, hầu hết TTCK châu Âu cũng đang giao dịch trong sắc đỏ khi mở cửa phiên 14.6 và tính đến khoảng 18 giờ cùng ngày (giờ VN) với các chỉ số chính tại Đức, Pháp, Anh đều đi xuống rõ rệt. Chỉ số S&P Euro đại diện mất 2,66%...

Còn trước đó, TTCK Mỹ chốt phiên ngày 13.6 (rạng sáng 14.6 giờ VN) chìm trong biển lửa khi CP thuộc tất cả 11 nhóm ngành đều sa sút. Chỉ số S&P 500 rơi xuống đáy mới của năm khi rớt 3,88% xuống 3.749,63 điểm. Tính từ đỉnh lịch sử từ đầu năm đến nay, S&P 500 đã giảm hơn 21% và rơi vào vùng thị trường gấu (do mất hơn 20% so với đỉnh). Tương tự, chỉ số Dow Jones giảm 876 điểm, tương đương 2,79% xuống 30.516,74 điểm và giảm khoảng 17% so với đầu năm. Còn Nadaq cũng mất gần 4,7% còn 10.809,23 điểm, giảm gần 31% so với đầu năm 2022.