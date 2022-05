Chứng khoán lao dốc, vàng ‘đứng hình’, nhà đầu tư đang làm gì?

Dòng tiền dịch chuyển

Trong hai năm 2020-2021, thị trường chứng khoán - kênh dẫn vốn hấp dẫn bậc nhất đã trải qua giai đoạn vô cùng rực rỡ, nhiều nhà đầu tư mới (F0) gặt hái được thành quả đáng mừng. Tuy nhiên, tháng 4 năm nay, thị trường đã có nhiều biến động tiêu cực.

Chỉ khoảng 2 tuần (7.4 - 22.4), vốn hóa thị trường giảm 35 tỉ USD, tương ứng mức biến động 10%. Thanh khoản thị trường giảm mạnh, nhiều cổ phiếu có tính đầu cơ cao bị bán tháo hàng loạt. VN-Index có thời điểm giảm gần 80 điểm, mức giảm cao nhất từ trước đến nay.

Đối với vàng - kênh trú ẩn được cho là an toàn trong thị trường tài chính biến động cũng theo đà lao dốc của giá vàng thế giới. Theo các chuyên gia, giá vàng khó tăng cao trong thời gian tới vì lãi suất và đồng USD tăng.

Trong khi đó, với bất động sản (BĐS), Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cũng liên tục yêu cầu kiểm soát chặt các khoản cấp tín dụng với kinh doanh BĐS, đặc biệt là phân khúc BĐS cao cấp, nghỉ dưỡng và BĐS đầu cơ. Nguyên nhân là do các sản phẩm BĐS này mang tính rủi ro cao, dễ rơi vào tình trạng “chết đứng” do lệch pha cung - cầu, dẫn đến làn sóng bán tháo tài sản diễn ra, bong bóng BĐS đổ vỡ.

Dẫu vậy, thị trường BĐS vẫn có những điểm sáng với nhà đầu tư. Đại diện NHNN cho biết, nhu cầu vốn của thị trường BĐS rất cao nên dòng vốn vào lĩnh vực này cần được điều tiết sao cho hợp lý. Đối với phân khúc BĐS đầu cơ mới bị hạn chế, còn nhu cầu vay để đáp ứng chỗ ở của người dân cũng như các dự án đang triển khai có tính pháp lý đầy đủ rõ ràng vẫn được ngân hàng tiến hành cho vay.

Mặt khác, theo An Gia, phân khúc BĐS nhà ở hướng đến nhu cầu thực là phân khúc có tỷ trọng người mua nhiều nhất trong thị trường BĐS với mức giá dễ sở hữu nhất và có chất lượng đảm bảo nhất. Chưa kể, biên độ tăng giá trung bình của phân khúc căn hộ luôn ổn định ở mức 8-10%/năm nhờ đẩy mạnh đầu tư cơ sở hạ tầng. Do đó, dù kinh tế đi lên hay xuống thì nhu cầu an cư luôn rất cao, đặc biệt trong thời kỳ "dân số vàng" như hiện nay với lượng khách hàng tiềm năng rất lớn và kéo dài 20-30 năm nữa.

Các chuyên gia cũng nhận định, thị trường vốn sẽ tiếp tục chứng kiến một cuộc dịch chuyển từ kênh đầu tư chứng khoán, vàng sang BĐS mà ưu tiên hàng đầu là các sản phẩm đáp ứng nhu cầu ở thực tại những vị trí giàu tiềm năng.





Sức hút BĐS vùng vệ tinh TP.HCM

Thực tế, sản phẩm BĐS đáp ứng nhu cầu ở thực luôn là tâm điểm thị trường trong thời gian qua, cũng như được các cơ quan nhà nước khuyến khích, tạo điều kiện phát triển. Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia của Chính phủ giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 hướng tới là các dự án nhà ở cho người có thu nhập thấp và trung bình.

Đáng nói, thị trường đang cạn kiệt nguồn cung những sản phẩm vừa túi tiền, người dân có nhu cầu cũng không thể mua. Chưa kể, giá căn hộ liên tục lập đỉnh sẽ là một thách thức lớn với các nhà đầu tư, buộc phải chọn đúng thời điểm xuống tiền.

Theo các chuyên gia, nếu khu Đông tăng trưởng nóng, lượng cung lớn cùng nhiều sự chọn lựa trên sức bật hạ tầng; thì khu Tây lại phát triển bền vững, tịnh tiến theo nền tảng lượng dân số cơ học đông với nhu cầu sở hữu nhà ở lớn, hạ tầng không ngừng kiện toàn và hệ tiện ích thụ hưởng đầy đủ. “Hiện không ít dự án tại khu vực này có mức giá vừa túi tiền, hướng đến người mua ở thực và có thanh khoản khá tốt", một chuyên gia BĐS cho biết.

Đơn cử tại trung tâm hành chính Bình Chánh, khu phức hợp Westgate đang hấp dẫn khách mua nhờ chính sách thanh toán linh hoạt từ chủ đầu tư An Gia. Theo đó, với một căn 3 phòng ngủ, khách mua chỉ cần thanh toán tối đa 699 triệu đồng và ngưng đến khi nhận nhà vào quý 4/2023 mới thanh toán tiếp. Còn lại, chủ đầu tư hỗ trợ lãi suất, ân hạn nợ gốc cho đến khi nhận nhà.

Chính sách này được thiết kế phù hợp với các gia đình trẻ có nguồn vốn hữu hạn, sử dụng đòn bẩy tài chính để mua nhà. “Ở góc độ đầu tư, tính đến lúc nhận nhà, mức sinh lời có thể đạt gấp đôi khi biên độ tăng giá nhà trung bình khoảng 20% sau 1-2 năm”, đại diện An Gia cho biết.

Ngoài ra, chủ đầu tư còn cam kết lợi nhuận lên đến 18%, ưu đãi chiết khấu từ 1-2% giá trị căn hộ cho khách hàng mua sỉ sản phẩm, 1% cho khách hàng đăng ký sớm, chiết khấu 1% cho cổ đông AGG và khách hàng tại một số khu vực như Bình Chánh, Bình Tân, Bình Thạnh, Tân Phú, quận 10…

Giới đầu tư nhận định, tại thời điểm này, mặt bằng lãi suất ngân hàng vẫn ở mức thấp, nguồn tiền rẻ đang được bơm vào thị trường kết hợp với mức thanh toán được chia nhỏ sẽ là giải pháp hữu ích, giúp người mua tối ưu lợi nhuận và giảm tải gánh nặng tài chính khi mua nhà.