Chương trình ‘Service Clinic’ - kiểm tra xe miễn phí cùng chuyên gia Mercedes-Benz đến từ Đức

Theo đó, chương trình “Service Clinic” chỉ có duy nhất tại xưởng dịch vụ Mercedes-Benz Vietnam Star Chế Lan Viên, tọa lạc tại địa chỉ: số 38 Chế Lan Viên, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TP.HCM.

Đặc biệt với sự có mặt của chuyên gia kỹ thuật hàng đầu Mr. Edward Bradley đến từ Tập đoàn Mercedes-Benz sẽ trực tiếp kiểm tra và tư vấn miễn phí cho khách hàng về tình trạng của xe bằng thiết bị chuyên dụng, bên cạnh giải đáp các thắc mắc trong quá trình sử dụng xe thực tế từ người tiêu dùng.

Đăng ký tham gia chương trình “Service Clinic” - nhận quà hấp dẫn

Để tham gia chương trình kiểm tra xe và tư vấn miễn phí cùng chuyên gia Mercedes-Benz, quý khách hàng vui lòng đặt lịch hẹn thông qua dịch vụ trực tuyến của Vietnam Star.

Chỉ với vài thao tác đơn giản trên điện thoại thông minh hoặc máy tính có kết nối internet, khách hàng hoàn toàn có thể làm chủ được thời gian phù hợp khi mang xe đến xưởng dịch vụ cho việc kiểm tra xe, bên cạnh sử dụng các dịch vụ bảo dưỡng mong muốn, một cách tiện dụng và nhanh chóng.

Tính năng này tại Vietnam Star sẽ giúp khách hàng tiết kiệm được rất nhiều thời gian cho việc chờ đợi, đồng thời khách hàng có thể chọn địa điểm xưởng dịch phù hợp trong hệ thống Vietnam Star trên toàn quốc nhằm thuận tiện hơn cho việc di chuyển.

Các khách hàng tham gia chương trình có sử dụng dịch vụ đặt hẹn trực tuyến sẽ được tặng ngay 1 túi da đựng hồ sơ đăng kiểm và cơ hội nhận thêm 1 nón thời trang Mercedes-Benz chính hãng với số lượng có hạn dành cho khách hàng may mắn khi tham gia chương trình “Service Clinic” tại Vietnam Star Chế Lan Viên.

Ngoài ra, đối với khách hàng có hoá đơn chi tiêu với tổng giá trị từ 8.000.000 VND trở lên sẽ được tặng thêm Phiếu mua sắm Got-it trị giá 400.000 VND như lời tri ân đặc biệt từ Vietnam Star.

Xưởng dịch vụ Vietnam Star Chế Lan Viên với trang thiết bị hiện đại

Xưởng dịch vụ Vietnam Star Chế Lan Viên được đầu tư bài bản với các trang thiết bị hiện đại bậc nhất theo tiêu chuẩn từ Tập đoàn Mercedes-Benz dành cho xe Mercedes-Benz. Bên cạnh những thiết bị chuẩn đoán chuyên dụng dành cho xe, Vietnam Star còn tự hào với đội ngũ kỹ thuật viên chuyên nghiệp đã được đào tạo bài bản trong và ngoài nước theo tiêu chuẩn Mercedes-Benz toàn cầu.

Vietnam Star Automobile được thành lập năm 2005, là một thành viên của tập đoàn LSH AUTO International - đối tác chiến lược hàng đầu của Mercedes-Benz toàn cầu. Tại thị trường Việt Nam, Vietnam Star là nhà phân phối xe hơi hạng sang Mercedes-Benz hàng đầu và tạo dựng được niềm tin tuyệt đối dành cho khách hàng trong suốt chặng đường 17 năm hình thành và phát triển. Nhờ hệ thống đại lý trải dài từ Bắc đến Nam cũng như xưởng dịch vụ được đầu tư bài bản, chuyên nghiệp giúp khách hàng sử dụng xe sang Mercedes-Benz thêm tin tưởng khi sử dụng dịch vụ.

Đặc biệt, trong năm 2021 vừa qua, Vietnam Star còn được công nhận thông qua những giải thưởng danh giá mà Mercedes-Benz Việt Nam đã trao tặng như: Đại lý đạt chỉ số hài lòng khách hàng cao nhất trong các đại lý của Mercedes-Benz tại Việt Nam (Best CSI showroom of the year 2021), Đại lý có thành tích xuất sắc (The High Performing Dealerships), Xưởng dịch vụ cống hiến xuất sắc (Long Service Award) và Nhân viên cố vấn dịch vụ xuất sắc (Best Service Advisor).

Đến ngay Mercedes-Benz Vietnam Star Chế Lan Viên tại số 38 Chế Lan Viên, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TP.HCM để tham gia chương trình “Service Clinic” - Kiểm tra xe miễn phí cùng chuyên gia Mr. Edward Bradley từ Tập đoàn Mercedes-Benz.

Để biết thêm chi tiết về các chương trình khuyến mãi hoặc dịch vụ, quý khách hàng vui lòng truy cập https://www.vietnamstar-auto.com hoặc

Liên hệ Hotline: 1800 6142 (Miền Nam)| 1800 6143 (Miền Bắc)

Email: contact@vietnamstar-auto.com