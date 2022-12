Chuyển đổi số có trọng tâm, không “cát cứ” dữ liệu

Theo báo cáo sơ kết, nhận thức và hành động về chuyển đổi số quốc gia tiếp tục chuyển biến tích cực. Bộ Công an đã tích cực triển khai cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, từng bước hình thành hệ sinh thái công dân số; đã kết nối, liên thông với 47 bộ, ngành, địa phương, tập đoàn, tổng công ty nhà nước; cấp hơn 76 triệu thẻ căn cước gắn chip điện tử; đồng bộ hơn 234 triệu thông tin tiêm chủng…

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương kết quả đạt được, song cũng thẳng thắn nhìn nhận còn nhiều tồn tại, hạn chế. Hạ tầng số, các nền tảng số quốc gia chưa hoàn thiện, chưa đáp ứng nhu cầu đặt ra; các nền tảng số phục vụ giáo dục, đào tạo, chăm sóc sức khỏe và an sinh xã hội còn thiếu. Nhiều cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành triển khai còn chậm. Việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các bộ, ngành, địa phương còn nhiều hạn chế, vướng mắc, chưa hiệu quả, còn tình trạng “cát cứ thông tin”.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Hùng, Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06, Bộ Công an), cho biết qua một năm triển khai thực hiện Đề án 06, cơ quan chức năng đã hoàn thành đưa 21/25 dịch vụ công thiết yếu liên quan đến người dân, 8/28 dịch vụ công theo Quyết định số 422/2022 của Thủ tướng trên môi trường điện tử. Riêng ngành công an đã cung cấp 227/227 dịch vụ công trực tuyến. Nhiều nội dung được người dân đón nhận, điển hình là dịch vụ cấp hộ chiếu, đăng ký xe, các thủ tục về cư trú... Thống kê từ Bộ Công an cho thấy, chỉ tính riêng việc đăng ký thi trực tuyến đã tiết kiệm 50 tỉ đồng kinh phí mua hồ sơ, ảnh thẻ cho học sinh, sinh viên, cha mẹ không phải nghỉ làm để nộp hồ sơ; giảm thiểu áp lực với an toàn giao thông trong thời gian cao điểm. Tính đến ngày 22.12, toàn quốc đã phê duyệt hơn 17 triệu tài khoản định danh điện tử cho công dân, cấp hơn 76,5 triệu thẻ CCCD gắn chip. Thẻ CCCD cùng với tài khoản định danh điện tử đã mang lại nhiều tiện ích. Điển hình, ứng dụng CCCD gắn chip tích hợp thông tin thẻ BHYT phục vụ khám chữa bệnh tại 94% cơ sở y tế trên toàn quốc, tiết kiệm tiền in thẻ BHYT giấy 24,7 tỉ đồng so với năm 2021. Đối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ quan chức năng tiếp nhận tổng cộng 819,3 triệu yêu cầu tra cứu, xác thực, đồng bộ thông tin; trong đó 572,9 triệu yêu cầu có thông tin đúng khớp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Phúc Bình





Thủ tướng nêu rõ, năm 2023 khó khăn, thách thức nhiều hơn, lớn hơn. Chuyển đổi số nói chung, trong đó có Đề án 06 là nhiệm vụ trọng tâm, phải được tiến hành thường xuyên, liên tục. Chuyển đổi số triển khai trên tất cả các lĩnh vực, ngành nghề nhưng phải có trọng tâm, trọng điểm; dễ làm trước, khó làm sau, từ thấp đến cao, từ nhỏ đến lớn, tránh hình thức, chồng chéo, tránh đầu tư dàn trải, lãng phí, làm việc nào dứt việc đó; dữ liệu phải “đúng, đủ, sạch, sống”.

Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu trong năm 2023 phải tập trung xây dựng Trung tâm dữ liệu quốc gia. Đây là tài sản của quốc gia chứ không phải của bộ, ngành nào nhưng giao Bộ Công an chủ trì về cơ sở vật chất, không bảo thủ, không cát cứ, không cục bộ, đồng thời thiết kế các công cụ bảo đảm an ninh, an toàn thông tin, quyền công dân theo Hiến pháp và các quy định của pháp luật.