Chuyển đổi thẻ chip: Chống tội phạm, tăng tiện ích cho người dân

Nỗ lực chuyển đổi sang thẻ chip

Nhận định trên được các chuyên gia, lãnh đạo và nhà quản lý lĩnh vực thẻ đưa ra tại tọa đàm Phát triển hệ sinh thái không tiền mặt: Khai thác giá trị gia tăng thẻ nội, do Tạp chí Kinh tế Việt Nam phối hợp với Công ty CP thanh toán quốc gia Việt Nam (NAPAS) tổ chức theo hình thức trực tuyến sáng 27.12.

Theo ông Lê Anh Dũng, Phó vụ trưởng phụ trách Vụ Thanh toán thuộc Ngân hàng Nhà nước (NHNN), giao dịch qua hệ thống chuyển mạch thẻ và bù trừ điện tử do NAPAS quản lý vận hành, 9 tháng năm 2021 tăng 96% về số lượng và 133% về giá trị so với cùng kỳ năm 2020. Ngoài ra, NAPAS đã xử lý khối lượng giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt rất lớn cho nền kinh tế, phục vụ đắc lực cho các ngân hàng thương mại, các tổ chức trung gian thanh toán; xử lý hàng ngày lên tới 7.000.000 giao dịch tại thời điểm cao điểm cuối năm nay.

Về pháp lý đối với thẻ chip và tình hình phát triển hệ sinh thái thẻ chip nội địa, ông Dũng cho biết, NHNN đã ban hành Thông tư 19 và Thông tư 41 quy định về hoạt động thẻ ngân hàng. Đặc biệt, từ 31.3.2021, các ngân hàng tại Việt Nam sẽ không tiếp tục phát hành thẻ từ nữa mà chuyển sang công nghệ thẻ chip. Đến thời điểm cuối năm nay cũng theo như lộ trình đặt ra từ rất nhiều năm trước, NAPAS sẽ nỗ lực chuyển đổi toàn bộ sang thẻ chip để đáp ứng 2 việc, vừa phòng ngừa rủi ro do sử dụng công nghệ thẻ cũ (thẻ từ), thứ hai là phát triển được nền tảng mới thẻ chip đảm bảo an ninh an toàn và đi kèm là thẻ chip tăng lên rất nhiều so với công nghệ cũ.

Hiện tại, theo thống kê đến gần nhất là quý 3/2021 đã có 7 tổ chức phát hành thẻ chuyển đổi được 100% từ thẻ từ sang thẻ chip, 8 tổ chức phát hành thẻ là chuyển đổi từ 70 - 90% và 9 tổ chức pác hành thẻ chuyển đổi được từ 50 - 70%. Chỉ còn khoảng 20 tổ chức phát hành thẻ chuyển đổi dưới lệ 50%. Tại nhiều quốc gia, việc chuyển đổi cũng phải mất nhiều năm, Việt Nam cũng không ngoại lệ.

“Nếu không sớm chuyển đổi sang công nghệ thẻ chip, ta sẽ trở thành vùng trũng trong tác động tội phạm. Và thực tế đã nhận ra, các đối tượng tội phạm nước ngoài sang Việt Nam để hoạt động tội phạm là dựa trên công nghệ thẻ cũ” ông Dũng cảnh báo.





Hỗ trợ, ưu tiên cao nhất cho các thành viên

Về hỗ trợ cho các thành viên chuyển từ thẻ từ sang thẻ chip, ông Nguyễn Quang Minh, Phó tổng giám đốc Napas, cho biết NAPAS luôn ưu tiên cao nhất cho thành viên để chuyển đổi sang thẻ chip theo cơ sở của NHNN ban hành. Bên cạnh chứng thực và đa dạng hoá nhà cung cấp, đối tác về công nghệ đảm bảo đa dạng sản phẩm đáp ứng nhu cầu của ngân hàng, thì năm 2020 - 2021, NAPAS triển khai chương trình hỗ trợ chi phí chuyển đổi cho các ngân hàng với tổng ngân sách lên đến 130 tỉ đồng.

“Về phí giao dịch trên ATM và POS, chúng tôi liên tục có chương trình miễn, giảm phí giao dịch. Ngoài ra, Napas phối hợp ngân hàng thành viên để truyền thông lợi ích thẻ chip và ưu điểm của sử dụng thẻ chip, ứng dụng của thẻ chip đáp ứng nhu cầu của người dân để cùng ngân hàng thuyết phục khách hàng và đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi”, ông Minh chia sẻ.

Theo ông Minh, hiện có đầy đủ các sản phẩm thẻ chip, gồm: thẻ ghi nợ - thẻ trả trước và thẻ tín dụng nội địa. NAPAS cũng xây dựng bộ tiêu chuẩn về VCCS trên di động để hỗ trợ cá thể hoá thông tin thẻ trên di động để biến điện thoại di động trở thành thẻ thanh toán cũng như biến điện thoại di động trở thành thiết bị chấp nhận thanh toán thẻ. NAPAS ban hành bộ tiêu chuẩn về VCCS cho mobile, như vậy sẵn sàng cho thị trường để phát triển tính năng mới cho di động cả hai chiều là cá thể hoá thẻ và thông tin chấp nhận thẻ lên thiết bị di động. NAPAS đang nghiên cứu tiếp tục đưa ra bộ tiêu chuẩn thanh toán trực tuyến theo đúng tiêu chuẩn tương thích với EMV là tiêu chuẩn hiện đại nhất hiện nay, đáp ứng đầy đủ toàn diện nhu cầu thị trường.

Nói rõ hơn về lý do để chúng ta chuyển đổi sang thẻ chip, theo ông Minh, thẻ chip an toàn, giảm rủi ro gian lận liên quan thanh toán thẻ. Ngoài ra, thẻ được thanh toán tiện dụng hơn, đem lại sự thoải mái trong việc sử dụng dịch vụ cho khách hàng.

“Có thể thấy, ngay từ đầu chúng tôi xây dựng bộ tiêu chuẩn thẻ chip, chúng tôi rút kinh nghiệm từ các thị trường khác ngay từ đầu đã hỗ trợ thanh toán tiếp xúc cũng như không tiếp xúc, khuyến nghị ngân hàng là phát hành thẻ nên phát hành thẻ kép vừa tiếp xúc và không tiếp xúc, thẻ không tiếp xúc và hạ tầng thanh toán không tiếp xúc tạo ra phong cách tiêu dùng mới”, ông Minh nói.