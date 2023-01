Chuyên gia bật mí 3 hoạt chất ‘cứu tinh’ cho làn da chảy xệ, lão hóa sớm

1. Retinol

Retinol là thành phần gây “bão” giới skincare suốt những năm gần đây. Cụ thể, Retinol là một dạng vitamin A, thường được sử dụng trong các loại serum, kem dưỡng để tái tạo làn da căng bóng, mịn màng. Ngoài công dụng trị mụn nổi bật, retinol còn đóng vai trò thúc đẩy quá trình sản xuất collagen, giảm nếp nhăn, làm đều màu da và chặn đứng quá trình lão hóa.

Nếu bạn đang cần tìm “cứu tinh” cho làn da lão hóa của mình, hãy tham khảo kem dưỡng trẻ hóa da ngừa mụn Obagi 360 Retinol 1.0%. Đây là một trong những sản phẩm retinol nổi tiếng nhất thị trường, làm “điên đảo” giới skincare, đến từ thương hiệu mỹ phẩm Obagi đình đám Hoa Kỳ.

Đúng như tên gọi, Obagi 360 Retinol 1.0% chứa 1% Retinol. Giúp làm bong lớp da sừng, tế bào chết, thông thoáng lỗ chân lông, cải thiện bề mặt da căng bóng, mịn màng, hỗ trợ điều trị và ngăn ngừa mụn hiệu quả. Đồng thời, retinol 1% còn đẩy nhanh quá trình sản sinh tế bào mới, kích thích collagen, tăng sự liên kết của các mô. Từ đó giảm thiểu nếp nhăn, giúp da săn chắc, sáng hồng, rạng rỡ, mờ các nám sạm.

Ngoài ra, công thức của kem dưỡng Obagi 360 Retinol 1.0% còn chứa chiết xuất bơ hạt mỡ, vitamin C, E, hoa cúc La Mã… Giúp tăng cường dưỡng ẩm, cải thiện tình trạng da khô ráp, sần sùi trở nên mịn màng, trắng sáng, giảm tiết dầu, hỗ trợ kháng viêm cho da khỏe khoắn hơn. Đồng thời chống oxy hóa, giảm thiểu nếp nhăn và bảo vệ da trước các tác nhân có hại, duy trì làn da trẻ trung.

Chi tiết kem dưỡng Obagi 360 Retinol 1.0% chính hãng xem ngay tại đây để sớm lấy lại làn da tươi trẻ: https://maihan.vn/obagi/kem-duong-da-obagi-360-retinol-1-0.html

2. Axit Hyaluronic

Axit Hyaluronic (hay còn gọi là HA) là một thành phần tự nhiên, là chất thu hút và liên kết các phân tử nước với bề mặt da. Các phân tử HA khi gặp nước sẽ tăng trọng lượng lên tới 1000 lần. Vì vậy, Hyaluronic Acid đóng vai trò là chất nuôi dưỡng và tạo độ ẩm cho các sợi collagen nằm ở lớp hạ bì.

Với khả năng giữ nước vượt trội, HA sẽ giữ cho làn da căng mọng, mịn màng. HA còn là “chìa khóa” giúp làm đầy nếp nhăn ngay lập tức và giúp làn da tươi sáng hơn. Với nhiều công dụng nổi bật, thành phần HA có mặt ở trong rất nhiều sản phẩm chăm sóc da, từ huyết thanh, serum, mặt nạ, kem dưỡng đến thuốc tiêm.

Nếu bạn muốn bổ sung HA để cải thiện tình trạng lão hóa da, tinh chất cấp ẩm chống lão hóa Resist Hyaluronic Acid Booster sẽ là một gợi ý tuyệt vời. Sản phẩm này đến từ thương hiệu Paula’s Choice, chứa hàm lượng HA dồi dào, giúp da ngậm đủ nước, căng mọng, mềm mại, giảm nếp nhăn và ngăn ngừa lão hóa. Đồng thời là lá chắn chống lại gốc tự do từ môi trường ô nhiễm và các tác nhân gây hại khác.





Ngoài HA, trong tinh chất Resist Hyaluronic Acid Booster còn chứa thành phần Ceramide. Giúp khóa ẩm, ngăn ngừa tình trạng mất nước dưới da, giảm khô tróc, kích ứng và bảo vệ lớp biểu bì trước các tác hại của môi trường. Cũng như chống lão hóa da cực đỉnh nhờ khả năng dưỡng ẩm tối ưu. Chỉ sau vài tuần, bề mặt da của bạn sẽ mịn màng, có độ đàn hồi tốt hơn và cải thiện nếp nhăn li ti.

Trải nghiệm ngay tinh chất Resist Hyaluronic Acid Booster để có làn da mịn màng, trẻ trung như mong muốn: https://maihan.vn/paulas-choice/serum-chong-lao-hoa-paulas-choice-hyaluronic-acid-booster.html

3. Vitamin C

Vitamin C còn được gọi là vital C hay Axit Ascorbic. Đây là một chất chống oxy hóa mạnh, giúp bảo vệ da khỏi tác hại của môi trường và giảm tình trạng da nhăn nheo, chảy xệ. Đồng thời, vitamin C còn thúc đẩy sản xuất collagen và elastin, cho cấu trúc da có độ săn chắc tự nhiên.

Một sản phẩm “sáng giá” được nhiều chuyên gia da liễu đề cử đó là tinh chất Platinum Photo Age HA+ đến từ thương hiệu MartiDerm. Sản phẩm này chứa Vitamin C nồng độ 15%, kết hợp cùng thành phần Proteum 89+ độc quyền và Hyaluronic Acid. Bộ 3 này tạo nên hiệu quả dưỡng da đáng kinh ngạc trong thời gian ngắn.

Cụ thể, tinh chất Platinum Photo Age HA+ có khả năng cấp ẩm cao hơn đến 42%. Nên đây sẽ là lựa chọn lý tưởng dành cho làn da lão hoá, tổn thương do ánh nắng và ô nhiễm. Chỉ sau 2 - 4 tuần, bạn sẽ cảm nhận được làn da ẩm mịn, đều màu, nâng tone rõ rệt. Đặc biệt, các vết nám, nếp nhăn cũng cải thiện từ từ. Da trở nên săn chắc nhờ các thành phần hoạt chất thúc đẩy tăng sinh collagen dưới biểu bì da. Đồng thời, da có độ khỏe khoắn, ít kích ứng trước các tác động từ môi trường hay quá trình lão hóa tự nhiên.

Khám phá ngay tinh chất Platinum Photo Age HA+ chính hãng tại đây và nhận ưu đãi: https://maihan.vn/martiderm/ampoule-vitamin-c-nguyen-chat-chong-lao-hoa-martiderm-platinum-photo-age-ha.html

Trên đây là 3 hoạt chất chống lão hóa da đình đám hiện nay, cùng những sản phẩm gợi ý, nhận được nhiều đánh giá tích cực từ đội ngũ chuyên gia. Hiện nay, bạn có thể dễ dàng đặt mua các sản phẩm này tại Mai Hân mỹ phẩm đảm bảo chính hãng 100% cùng hàng trăm ưu đãi hấp dẫn. Chúc bạn sớm sở hữu làn da trắng mịn, tươi trẻ và khỏe đẹp như mong đợi!