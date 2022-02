Chuyên gia chia sẻ bí quyết 'để trông trẻ hơn 3 tuổi'

Trên chuyên trang dinh dưỡng Eat This, Not That!, tiến sĩ-bác sĩ Kara Fitzgerald - chuyên gia trị liệu tự nhiên thuộc Viện Y học Chức năng (Mỹ), tác giả chính của một nghiên cứu gần đây, cho biết mọi người có thể trông trẻ hơn khoảng 3 tuổi chỉ trong 8 tuần nếu tuân thủ các bí quyết sau đây.

Ăn nhiều rau

Chuyên gia ​​Fitzgerald cho biết nghiên cứu của bà đã chứng minh được catechin - một chất chống oxy hóa tự nhiên, có rất nhiều trong rau xanh - có thể ảnh hưởng tích cực đến quá trình methyl hóa ADN (là quá trình sinh học phức tạp, có mối tương quan chặt chẽ với tuổi sinh học của một người), từ đó làm giảm các biểu hiện lão hóa do tuổi tác.

Quan tâm hơn đến hệ vi sinh đường ruột

Tiến sĩ Fitzgerald cũng cho biết hệ vi sinh đường ruột có vai trò rất quan trọng đối với sức khỏe tổng thể và mục tiêu đảo ngược quá trình lão hóa. Bà khuyến khích mọi người thường xuyên bổ sung các loại thực phẩm giàu probiotic (một lợi khuẩn phổ biến trong đường tiêu hóa) như sữa chua, pho mát lên men, kim chi…

Hạn chế thức ăn chế biến sẵn

Để tiết chế được các dấu hiệu lão hóa, chuyên gia Fitzgerald khuyên mọi người không tiêu thụ thực phẩm chế biến sẵn, đặc biệt là thực phẩm chứa nhiều đường.

Tập thể dục thường xuyên - nhưng không quá nhiều

Tiến sĩ Fitzgerald cũng cho biết tập thể dục giúp chống lão hóa mạnh mẽ, tuy nhiên việc luyện tập quá mức lại có thể gây phản tác dụng, khiến chúng ta lão hóa nhanh hơn.





Theo đó, để giữ gìn tuổi xuân, chuyên gia Fitzgerald khuyên mọi người nên duy trì lịch vận động khoảng 30 phút/ngày, 5 ngày/tuần, với cường độ luyện tập tương đương mức 60-80% nhịp tim tối đa của mình.

Thông tin từ Hiệp hội Tim mạch Mỹ, nhịp tim tối đa (Maximum Heart Rate-MHR) là thước đo rõ ràng nhất để đánh giá cường độ luyện tập. Khi chúng ta tập những bài tập có cường độ cao, nhịp tim sẽ đập nhanh hơn và ngược lại.

Cũng theo hiệp hội này, công thức tính nhịp tim tối đa cho kết quả tương đối chính xác là: MHR=220-(độ tuổi của người cần tính). Đồng thời, nhịp tim khi luyện tập rơi vào khoảng 70-85% nhịp tim tối đa đã được đánh giá là luyện tập cường độ cao.

Ngủ đủ giấc

Chuyên gia Fitzgerald cũng cho biết: “Giấc ngủ cũng có mối liên quan rất mật thiết đến quá trình methyl hóa ADN. Mất ngủ khiến chúng ta già đi nhanh hơn”.

Theo đó, nữ chuyên gia khuyến nghị mọi người nên ngủ đủ ít nhất 7 tiếng/đêm. Ngoài ra, cũng cần biết cân bằng tâm trạng, giữ cho cơ thể được thư giãn và không để căng thẳng thường xuyên.