Chuyên gia: Đây là món ngon số 1 giúp loại bỏ cơn thèm đường

Một trong những cách chính để làm điều này là đảm bảo rằng bạn đang ăn đủ các loại thực phẩm giàu chất dinh dưỡng trong suốt cả ngày, điều này đảm bảo bạn sẽ cảm thấy no hơn.

Nhưng nếu bạn rơi vào tình huống khó khăn với một số cảm giác thèm ăn bất ngờ, thì có một món ăn nhẹ hữu ích để tiếp cận.

Theo thành viên Hội đồng chuyên gia y tế của trang web Eat This, Not That!, chuyên gia dinh dưỡng Lauren Manaker, tác giả của cuốn The First Time Mom's Pregnancy Cookbook and Fueling Male Fertility, một trong những loại thực phẩm tốt nhất để ăn nhẹ nhằm giảm cơn thèm đường là mận khô (prunes)

Mận khô có thể cắt cơn thèm đường như thế nào?

Theo chuyên gia Manaker, mận khô có thể giúp giảm cảm giác thèm ăn vì một số lý do.

Đối với người mới bắt đầu, mận khô sẽ làm no và có thể dập tắt cơn đói.

"Theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí the Journal of Nutrition Bulletin, những người ăn nhẹ mận khô cảm thấy ít đói hơn và ăn ít calo hơn so với những người ăn nho khô hoặc đậu thạch", cô Manaker nói.





“Và những người ăn vặt có mận khô cũng có khả năng kiểm soát sự thèm ăn tốt hơn so với những người ăn vặt nho khô hoặc đậu thạch", cô nói thêm.

Một cách đáng tin cậy khác mà mận khô có thể giúp giảm cơn thèm đường là nó cung cấp vị ngọt mà không cần thêm đường.

Đây là chìa khóa, vì đường thêm vào được biết là có chất gây nghiện trong quá trình hóa thần kinh não của bạn.

Chuyên gia Manaker nói: “Mận khô có vị ngọt tự nhiên, một yếu tố có thể giúp thỏa mãn cảm giác ngon miệng. Thêm vào đó, không giống như kẹo, chúng chứa chất chống oxy hóa tự nhiên, vitamin và khoáng chất, cùng với chất xơ để làm cho chúng trở thành một loại thực phẩm giúp no", theo Eat This, Not That!

Mỗi quả mận khô có 3,5 gram đường tự nhiên và 0,5 gram chất xơ.

Nếu bạn đang trong quá trình kiềm chế cảm giác thèm ăn đường, hãy giữ một túi mận khô trong tủ lạnh và lấy vài quả cho lần tới khi bạn tìm thứ gì đó ngọt ngào.