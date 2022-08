Chuyên gia: Người khỏe mạnh thường làm gì để du lịch vừa khỏe vừa vui?

Hãy thử một vài mẹo dễ dàng sau đây để giữ dáng khỏe mạnh và tận hưởng một chuyến đi tuyệt vời.

Đây là cách mà những người khỏe mạnh thường làm để giữ dáng khi đi du lịch, theo Eat This, Not That!

1. Kết hợp thể dục và vui vẻ

Những người khỏe mạnh thường biết nhiều cách để vừa tập thể dục vừa tận hưởng kỳ nghỉ của họ cùng một lúc.

Ví dụ: đi lặn dọc theo một bờ biển xinh đẹp để rèn luyện sức khỏe toàn thân và chiêm ngưỡng động vật hoang dã dưới nước.

Hoặc, đi bộ đường dài để rèn luyện đôi chân tuyệt vời và tận hưởng một số khung cảnh tuyệt đẹp.

Thực hiện một cuộc chạy bộ dài quanh trung tâm thành phố bận rộn để cải thiện khả năng điều hòa của bạn và tham quan các địa điểm lớn.

Có một điều chắc chắn: Đây sẽ là những buổi tập thể dục mà bạn thực sự không muốn bỏ lỡ!

2. Ăn uống lành mạnh (hầu hết thời gian)

Những người khỏe mạnh không tránh tất cả đồ ngọt, đồ ăn vặt vào kỳ nghỉ, vì đó là một phần thú vị của việc đi du lịch! Thay vào đó, họ biết cách cân bằng.

Đối với hầu hết các bữa ăn của bạn, hãy ăn thực phẩm với trái cây, rau và các nguồn protein và carbohydrate lành mạnh.

Sau đó, hãy lập kế hoạch trước. Ví dụ, nếu bạn muốn ăn một bữa trưa thịnh soạn, thì hãy ăn một bữa tối nhẹ nhàng hơn.

Hoặc nếu bạn muốn ăn bánh kem vào ban đêm, hãy cắt giảm đồ ngọt sớm hơn trong ngày. Bằng cách này, bạn có thể ăn bánh kem vừa phải mà không sợ.

3. Căng duỗi





Lời khuyên tốt nhất của chuyên gia thường đi du lịch khắp nơi là: Hãy căng duỗi!

Khi bạn đi bộ 5 giờ mỗi ngày, thăm hết mốc này đến mốc khác, cơ thể bạn sẽ rất mỏi mệt.

Bạn nên thực hiện một số động tác giãn cơ nhẹ để bắt đầu và kết thúc một ngày của bạn.

Bạn sẽ giảm căng và đau, ngăn ngừa đau nhức và chấn thương, đồng thời giúp bạn thư giãn sau một ngày dài lưu diễn.

Khi đi du lịch, bạn hãy mang theo một quả bóng tennis hoặc bóng lacrosse để bạn có thể tự xoa bóp nếu cảm thấy quá đau, theo Eat This, Not That!

4. Ngủ ngon

Khi bạn di chuyển qua nhiều múi giờ hoặc thực hiện những ngày dài đi bộ đường dài, đi tham quan, hoặc đi máy bay, bạn cần ngủ đủ giấc để giữ tinh thần sảng khoái, khỏe mạnh và tránh bệnh tật.

Nhớ mang đầy đủ các dụng cụ hỗ trợ giấc ngủ như nút tai, mặt nạ ngủ, hoặc thậm chí một chiếc gối du lịch… có thể giúp bạn có giấc ngủ ngon!

5. Thư giãn

Việc đi lại có thể rất căng thẳng. Từ tình hình giao thông đến việc chuyến bay bị hoãn (và hủy chuyến), đôi khi chuyến đi của bạn có thể khiến bạn bực bội hơn là ở nhà.

Tuy nhiên, những người khỏe mạnh không để họ phải rối trí, phát điên trên đường.

Thay vào đó, họ có kế hoạch, đến sớm để không phải vội vàng hay hoảng sợ, tiếp nhận mọi việc như ý và tận dụng mọi tình huống.

Và khi bạn tổng hợp tất cả các mẹo này lại với nhau, bạn sẽ làm cho chuyến đi tiếp theo của mình trở nên tốt nhất - và phù hợp nhất - một chuyến đi chưa từng có.