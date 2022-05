Chuyển phát nhanh 2022: Đổi mới và chuyển mình theo nhu cầu khách hàng

Dự án "Tôi vui gieo - She Feeds The World" tại Việt Nam (SFtW Việt Nam) hướng tới nông dân sản xuất quy mô nhỏ ở Tây nguyên, đặc biệt là phụ nữ và người dân tộc thiểu số với mục tiêu phát triển sinh kế bền vững, đảm bảo lương thực, an ninh nguồn nước.